Ezgi Eyüboğlu - Oğulcan Engin ilişkisi sürpriz bir şekilde bitmişti... Ala Tokel Aşk haberlerini yalanlamadı!
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
Aşk haberlerini yalanlamadı
Ünlü YouTuber Ala Tokel önceki gün City’s Nişantaşı’nda görüntülendi. Toker, Bursa’dan gelen ailesiyle yemek yediğini söyledi. Tokel, işletmeci Oğulcan Engin’le çıkan aşk haberlerini yalanmayarak “Bu konuda konuşmak istemiyorum” dedi.
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Karantina bitti
Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını söyleyen Defne Samyeli, hastalığı atlattı. Samyeli iyileşir iyileşmez soluğu Zorlu Alışveriş Merkezi’nde aldı. Önceki gün AVM’de arkadaşıyla buluşan oyuncu, “Karantina sürecini sorunsuz atlattım. Bugün de uzun zamandır görmediğim bir arkadaşımla beraber yemek yemek için dışarı çıktım” dedi.
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Açıklama yok biz varız
Doğuş Çabakçor, sevgilisi Asya Hocaoğlu ile birlikte Bozburun’da tatil yapıyor. Ünlü DJ, Hocaoğlu ile verdiği pozu Instagram takipçileriyle paylaştı. Bozburun Yacht Club’da çekilen karenin altına Çabakçor, “Caption (açıklama) maption yok ama biz varız” notunu düştü.
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Derin mavi
Engin Akyürek, sosyal medya hesabından Kaş’ta dalış yaptığı anların fotoğraflarını paylaştı. Akyürek’in denizin altında büyük bir balıkla verdiği pozları Instagram’da saniyeler içinde binlerce beğeni aldı. Tunç Emre Karakoyunlu’nun fotoğrafladığı oyuncu, “Derin mavi” notunu da düştü. Akyürek’in son yıllarda dalışta ustalaştığı ve bu spora gönül verdiği biliniyor.
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Proje teklifleri var
Oyuncu çift Beyza Şekerci ve Engin Hepileri, önceki gün Rumeli Hisarı’nda görüntülendi. İkili, oğulları Can’ı okuldan aldıklarını belirtti. Hepileri ayrıca birkaç yeni proje teklifi aldığını dile getirdi: “Devam eden projeler var. Mart ya da nisan ayında ‘Pera Palas’ işimiz yayınlanacak. Dünya çapında bir proje oldu. Biz de merakla bekliyoruz.” (Sayit DURMAZ)
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Başarısını kutladı
Cem Belevi, söz ve müziğini yazdığı “Melekti Sanki”nin başarısını yakın arkadaşlarıyla kutladı. Belevi önceki akşam Nomads İstanbul’da İrem Derici, Derya Uluğ, Asil Gök, Cenan Adıgüzel, Murat Balcı, Hacı Ahmet Ak, Hande Özkaş, Özgür Aras ve Özgür Akam’ın katıldığı bir parti verdi. Belevi, üzerinde “Seni çok seviyoruz Belevi” yazılı pastasını kesti.
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Tenis kortunda müzik keyfi
Behzat Gerçeker yönetimindeki Enbe Orkestrası, tenis kortunda konser verdi. Gerçeker ile orkestra, TED Spor Kulübü’nün ev sahipliğinde, bu yıl 73’üncüsü düzenlenen İstanbul Challenger TED Open turnuvasının ardından sahneye çıktı. Gecenin sonunda kulüp başkanı Prof. Doktor Mehmet Tınaz da milli tenisçi olan Behzat Gerçeker’e ve tüm Enbe Orkestrası sanatçılarına plaket ve çiçek takdim ederek teşekkürlerini sundu.
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Prömiyer heyecanı
Zerrin Tekindor’un başrolünde yer aldığı tiyatro oyunu “Toz” prömiyer yapmaya hazırlanıyor. Oyuncunun oğlu Hira Tekindor’un yönettiği oyun, 22 Ekim’de IKSV tarafından gerçekleştirilen 25. İstanbul Tiyatro Festivali’nde sahnelenecek. Senaryosu Murat Mahmutyazıcıoğlu’na ait olan “Toz”un yapımcılığını Ayşe Barım üstleniyor.
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Bostancı diyeti
Betül Demir, 25 Eylül’de gerçekleşecek Bostancı Gösteri Merkezi’ndeki konseri için üç aydır kampta. Kariyerinin 15’inci sanat yılını kutlayacağı konser için yoğun bir hazırlık içinde olan Demir, formunu korumak için diyete girdi. Özel beslenme programına göre hareket eden Demir, sahneye 3 farklı kostümle çıkacak. Konsere özel dans şovları da hazırlayan şarkıcıya sahnede 50 kişi eşlik edecek.
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Memleket konseri
Türkiye turnesine devam eden Zeynep Bastık, önceki akşam memleketi İzmir’de sahneye çıktı. Sevilen şarkılarını seslendiren Bastık’a hayranları da hep bir ağızdan eşlik etti.Gecede bir de sürpriz yaşandı. Murat Dalkılıç sahneye çıkarak Bastık’la birlikte şarkılar söyledi.
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Hayvan sevgisi
Masumlar Apartmanı dizisinin kadrosuna dahil olan Melisa Şenolsun, önceki gün köpeğiyle sahilde çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Şenolsun’un pozları hayranları tarafından birçok beğeni aldı.