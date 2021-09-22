Ezgi Eyüboğlu - Oğulcan Engin ilişkisi sürpriz bir şekilde bitmişti... Ala Tokel Aşk haberlerini yalanlamadı!

Proje teklifleri var Oyuncu çift Beyza Şekerci ve Engin Hepileri, önceki gün Rumeli Hisarı’nda görüntülendi. İkili, oğulları Can’ı okuldan aldıklarını belirtti. Hepileri ayrıca birkaç yeni proje teklifi aldığını dile getirdi: “Devam eden projeler var. Mart ya da nisan ayında ‘Pera Palas’ işimiz yayınlanacak. Dünya çapında bir proje oldu. Biz de merakla bekliyoruz.” (Sayit DURMAZ)