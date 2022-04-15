Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Ezgi Alya Yiğit'in ablası ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu

#Gaziantep#Ezgi Alya Yiğit#Elif Yiğit

Gaziantep'te scooter ile yolun karşısına geçmeye çalışırken ehliyetsiz sürücü Osman S.'nin (17) kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Ezgi Alya Yiğit'in ablası Elif Yiğit, yıllar da sürse mahkeme sürecinin takipçisi olacaklarını söyledi. Yığıt, kardeşinin kaza günü deneme sınavında 1’inci olduğunu, bunu kutlamak için öğretmenleri ve arkadaşlarıyla iftar yemeğine gittiğini, dönüşte de kazanın yaşandığını belirtti. Gözyaşlarına boğulan Elif Yiğit, kardeşiyle konuştuktan 20 dakika sonra kaza haberini aldığını söyledi.

1/7Ezgi Alya Yiğitin ablası ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu
2/7Ezgi Alya Yiğitin ablası ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu
3/7Ezgi Alya Yiğitin ablası ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu
4/7Ezgi Alya Yiğitin ablası ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu
5/7Ezgi Alya Yiğitin ablası ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu
6/7Ezgi Alya Yiğitin ablası ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu
7/7Ezgi Alya Yiğitin ablası ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu
Haberle ilgili daha fazlası:
#Gaziantep#Ezgi Alya Yiğit#Elif Yiğit