Ezgi Alya Yiğit'in ablası ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu

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Gaziantep'te scooter ile yolun karşısına geçmeye çalışırken ehliyetsiz sürücü Osman S.'nin (17) kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Ezgi Alya Yiğit'in ablası Elif Yiğit, yıllar da sürse mahkeme sürecinin takipçisi olacaklarını söyledi. Yığıt, kardeşinin kaza günü deneme sınavında 1’inci olduğunu, bunu kutlamak için öğretmenleri ve arkadaşlarıyla iftar yemeğine gittiğini, dönüşte de kazanın yaşandığını belirtti. Gözyaşlarına boğulan Elif Yiğit, kardeşiyle konuştuktan 20 dakika sonra kaza haberini aldığını söyledi.