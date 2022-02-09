Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) orucu ne zaman? Recep ayının 13, 14, 15. günü neden önemli? Diyanet bilgileri

Recep Ayı 2022 senesinde 2 Şubat tarihinde idrak edilmeye başlandı. Recep ayının 13. günü 14 Şubat Pazartesi, 14. günü 15 Şubat Salı, 15. günü ise 16 Şubat Çarşamba tarihine denk geliyor.
Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir (Buhârî, Savm, 60). Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir.
Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 69; Tirmizî, Savm, 54) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (İbn Mâce, Sıyâm, 29).