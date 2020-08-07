Eyyam-ı bahur sıcaklıkları ne zaman bitecek? Eyyam-ı bahur demek? Eyyam-ı bahur ile ilgili bilgiler
Eskilerin yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullandığı eyyam-ı bahur sıcaklıklarının Kuzey yarımkürede, temmuz ve eylül tarihleri arasında yaşandığı kabul edilmektedir. Güney yarımkürede ise bu tarih ocak ve mart arasına düşer. Eyyam-ı bahur, bu yıl 31 Temmuz’da yani Kurban Bayramı itibariyle kendini göstermeye başlamıştı. Peki, eyyam-ı bahur sıcaklıkları ne zaman bitecek? İşte eyyam-ı bahur ile ilgili bilgiler...
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Yerini "çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" gibi terimlere bırakan eyyam-ı bahur, bu sene bayram döneminde etkisini hissettirmeye başladı. Uzmanların yaşlı, çocuk, hamile ve hastaların sıcaktan olumsuz etkilenebileceklerini belirttikleri eyyam-ı bahur dönemi bu yıl 7 Ağustos’ta sona erecek.
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KALP VE GÖĞÜS HASTALARI İÇİN TEHLİKELİ BİR DÖNEM
Eyyam-ı bahur günleri kalp ve göğüs hastalıkları olanlar için riskli dönemlerdir. Kişilerde aşırı stres ve asabiyet görülebilir. Orman yangınları başlayabilir. Enerji hattı kablolarının esnemesi, yol malzemelerinin erimesi ya da demiryollarında rayların genleşmesi gibi nedenlerle can ve mal kaybına neden olan kazalar yaşanabilir. 2000'li yıllarda, Avrupa'daki sıcak hava dalgalarına bağlı sağlık sorunlarından her yıl on binlerce kişi yaşamını yitirmiştir.
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EYYAM-BAHUR NEDİR?
Eyyam-ı Bahur, yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerine verilen Arapça kökenli Türkçe sözcüktür. Kuzey yarımkürede, temmuz ve eylül tarihleri arasında yaşandığı kabul edilmektedir. Kesin tarih, içinde bulunulan bölgeye, boylama ve iklim koşullarına göre büyük değişiklikler gösterebilir.
Eski bir inanışa göre, bu sıcak günlerin Büyük Köpek Takımyıldızı'nda bulunan Sirius çift yıldızıyla bir bağlantısı vardı. Antik Yunan ve Antik Roma kültürlerinde de yaygın olan bu inanış nedeniyle bu günler Latince diēs caniculārēs olarak anılmaktaydı. Çağdaş Avrupa dillerinde bu terimden türeyen adlar hâlen kullanılmaktadır. Türkçe'de kullanılan eyyam-ı bahur terimi eskiye oranla kullanımını büyük ölçüde yitirmiş olup, bunun yerine cehennem sıcakları, Afrika sıcakları gibi terimler kullanılmaktadır.