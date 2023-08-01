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Eyyam-ı bahur sıcakları başlıyor! Eyyam-ı bahur nedir, ne zaman ve kaç gün sürer?

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#Eyyam-I Bahur#Eyyam-I Bahur Sıcakları#Eyyam-I Bahur Nedir
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2023 10:03

Sıcaklıkların Ağustos ayı ile birlikte artması beklenirken, en sıcak havaların yaşandığı ağustos ayının başlamasıyla birlikte eyyam-ı bahur olarak bilinen hava olayı araştırılmaya başlandı. Eyyamı bahur, yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerine deniyor. Peki, Eyyam-ı bahur nedir, ne demek? Eyyam-ı bahur sıcakları ne zaman, kaç gün sürer? İşte merak edilenler...

1/5Eyyam-ı bahur sıcakları başlıyor Eyyam-ı bahur nedir, ne zaman ve kaç gün sürer

Eyyam-I bahur dönemlerinde yaz mevsiminin en sıcak günlerinin yaşandığı düşünülmektedir. Yaz aylarının en sıcak ve boğucu sıcaklarını ifade eden eyyam-ı bahurun yerini günümüzde "çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" gibi terimler aldı. Peki, Eyyam-ı bahur nedir, ne zaman ve kaç gün sürer? işte, eyyam-ı bahur sıcakları hakkında bilgiler...

2/5EYYAM-I BAHUR NEDİR

EYYAM-I BAHUR NEDİR?

Eyyam-ı Bahur, yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerine verilen Arapça kökenli Türkçe sözcüktür.

Kuzey yarımkürede, Temmuz ve Eylül aylarında yaşandığı kabul edilmektedir. Güney yarımkürede ise bu tarih Ocak ve Mart ayları arasına düşer. Kesin tarih, içinde bulunulan bölgeye, boylama ve iklim koşullarına göre büyük değişiklikler gösterebilir.

 

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3/5EYYAM-I BAHUR SICAKLARI NE ZAMAN, KAÇ GÜN SÜRER

EYYAM-I BAHUR SICAKLARI NE ZAMAN, KAÇ GÜN SÜRER?

Eyyamı bahur sıcakları Ağustos 2023 ayında etkisini göstermeye başlıyor ve yaklaşık olarak 11 Ağustos'a kadar etkisini devam ettirmesi bekleniyor. Kesin tarih, içinde bulunulan bölgeye, boylama ve iklim koşullarına göre büyük değişiklikler gösterebilir.

4/5EYYAM-I BAHUR SICAKLARI NASIL OLUR

EYYAM-I BAHUR SICAKLARI NASIL OLUR?

Eski bir inanışa göre, bu sıcak günlerin Büyük Köpek Takımyıldızı'nda bulunan Sirius çift yıldızıyla bir bağlantısı vardı. Antik Yunan ve Antik Roma kültürlerinde de yaygın olan bu inanış nedeniyle bu günler Latince dies caniculares olarak anılmaktaydı. Çağdaş Avrupa dillerinde bu terimden türeyen adlar hâlen kullanılmaktadır. (İngilizce: Dogdays, Almanca: Hundstage gibi...) Türkçe'de kullanılan eyyam-ı bahur terimi kullanılırlığını büyük ölçüde yitirmiş olup, bunun yerine cehennem sıcakları, Afrika sıcakları gibi terimler kullanılmaktadır.

Eyyam-ı bahur günleri kalp ve göğüs hastalıkları olanlar için riskli dönemlerdir. Orman yangınları başlayabilir. Enerji hattı kablolarının esnemesi, yol malzemelerinin erimesi ya da demiryollarında rayların genleşmesi gibi nedenlerle can ve mal kaybına neden olan kazalar yaşanabilir. 2000'li yıllarda, Avrupa'daki sıcak hava dalgalarına bağlı sağlık sorunlarından her yıl on binlerce kişi yaşamını yitirmiştir.

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5/5METEOROLOJİ UYARDI: Hava Sıcaklıkları Hissedilir Derecede Artacak

METEOROLOJİ UYARDI: Hava Sıcaklıkları Hissedilir Derecede Artacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerine göre sıcaklıklar 1- 6 Ağustos tarihlerinde hissedilir derecede artacak.

Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, bu hafta ortasından itibaren, yurdun iç ve kuzey kesimlerinde de artarak, gelecek hafta başına kadar Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, diğer bölgelerimizde ise 4 ila 8 derece üzerine çıkması bekleniyor. Akdeniz Bölgesi’nin kıyı kesiminde yüksek nemle birlikte hissedilen sıcakların daha fazla olacağı tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde bazı illerimizde beklenen sıcaklıklar (oC);

Ankara : 33-38

İstanbul : 29-34

İzmir : 34-36

Edirne : 32-39

Balıkesir : 32-39

Manisa : 37-42

Aydın : 39-42

Denizli : 39-42

Antalya : 32-36

K.Maraş : 36-40

Eskişehir : 32-38

Kayseri : 31-35

Amasya : 32-39

Iğdır : 34-38

Elazığ : 36-38

Diyarbakır : 38-41

Adıyaman : 38-41

Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

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