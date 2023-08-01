Eyyam-ı bahur sıcakları başlıyor! Eyyam-ı bahur nedir, ne zaman ve kaç gün sürer?

METEOROLOJİ UYARDI: Hava Sıcaklıkları Hissedilir Derecede Artacak!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerine göre sıcaklıklar 1- 6 Ağustos tarihlerinde hissedilir derecede artacak.
Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, bu hafta ortasından itibaren, yurdun iç ve kuzey kesimlerinde de artarak, gelecek hafta başına kadar Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, diğer bölgelerimizde ise 4 ila 8 derece üzerine çıkması bekleniyor. Akdeniz Bölgesi’nin kıyı kesiminde yüksek nemle birlikte hissedilen sıcakların daha fazla olacağı tahmin ediliyor.
Önümüzdeki günlerde bazı illerimizde beklenen sıcaklıklar (oC);
Ankara : 33-38
İstanbul : 29-34
İzmir : 34-36
Edirne : 32-39
Balıkesir : 32-39
Manisa : 37-42
Aydın : 39-42
Denizli : 39-42
Antalya : 32-36
K.Maraş : 36-40
Eskişehir : 32-38
Kayseri : 31-35
Amasya : 32-39
Iğdır : 34-38
Elazığ : 36-38
Diyarbakır : 38-41
Adıyaman : 38-41
Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.