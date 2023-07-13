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Eyyam-ı bahur nedir, ne zaman 2023? Türkiye’de eyyam-ı bahur sıcakları ne zaman bitecek?

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#Eyyam-I Bahur#Eyyam-I Bahur Nedir#Eyyam-I Bahur Sıcakları
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2023 13:16

Temmuz ayı sıcakları ile birlikte eyyam-ı bahur sıcakları da araştırılmaya başlandı. Eyyam-ı bahur, yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılıyor. Arapça kökenli bir kelime olan eyyamı bahur günümüzde Afrika sıcakları, El Nino olarak adlandırılıyor. Peki, eyyam-ı bahur nedir, ne zaman 2023? Türkiye’de eyyam-ı bahur sıcakları ne zaman bitecek?

1/4Eyyam-ı bahur nedir, ne zaman 2023 Türkiye’de eyyam-ı bahur sıcakları ne zaman bitecek

Eyyam-I Bahur dönemlerinde yaz mevsiminin en sıcak günlerinin yaşandığı düşünülmektedir. Yaz aylarının en sıcak ve boğucu sıcaklarını ifade eden eyyam-ı bahurun yerini günümüzde "çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" gibi terimler aldı. Peki, Eyyam-ı bahur nedir, ne zaman 2023? Türkiye’de eyyam-ı bahur sıcakları ne zaman bitecek? İşte merak edilenler...

2/4EYYAM-I BAHUR NEDİR

EYYAM-I BAHUR NEDİR?

Eyyam-ı Bahur, yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerine verilen Arapça kökenli Türkçe sözcüktür.

Kuzey yarımkürede, Temmuz ve Eylül aylarında yaşandığı kabul edilmektedir. Güney yarımkürede ise bu tarih Ocak ve Mart ayları arasına düşer. Kesin tarih, içinde bulunulan bölgeye, boylama ve iklim koşullarına göre büyük değişiklikler gösterebilir.

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Eyyamı bahur sıcakları normal şartlarda 3 Temmuz- 11 Ağustos 2023 tarihleri arasında etkisini göstermesi bekleniyor.

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; 11.07.2023 Salı günü batı kesimlerden başlayarak ülkemizin sıcak hava dalgasının etkisine gireceği tahmin ediliyor. Hafta ortasından itibaren sıcaklıkların Marmara, Ege ve Akdeniz’de mevsim normallerinin 5-10 derece, diğer bölgelerimizde 2-6 derece üzerine çıkması bekleniyor. Sıcaklıkların 16 Temmuz Pazar günü akşam saatlerine kadar etkisini göstermesi ön görülüyor.

4/4EYYAM-I BAHUR SICAKLARI NASIL OLUR

EYYAM-I BAHUR SICAKLARI NASIL OLUR?

Eski bir inanışa göre, bu sıcak günlerin Büyük Köpek Takımyıldızı'nda bulunan Sirius çift yıldızıyla bir bağlantısı vardı. Antik Yunan ve Antik Roma kültürlerinde de yaygın olan bu inanış nedeniyle bu günler Latince dies caniculares olarak anılmaktaydı. Çağdaş Avrupa dillerinde bu terimden türeyen adlar hâlen kullanılmaktadır. (İngilizce: Dogdays, Almanca: Hundstage gibi...) Türkçe'de kullanılan eyyam-ı bahur terimi kullanılırlığını büyük ölçüde yitirmiş olup, bunun yerine cehennem sıcakları, Afrika sıcakları gibi terimler kullanılmaktadır.

Eyyam-ı bahur günleri kalp ve göğüs hastalıkları olanlar için riskli dönemlerdir. Orman yangınları başlayabilir. Enerji hattı kablolarının esnemesi, yol malzemelerinin erimesi ya da demiryollarında rayların genleşmesi gibi nedenlerle can ve mal kaybına neden olan kazalar yaşanabilir. 2000'li yıllarda, Avrupa'daki sıcak hava dalgalarına bağlı sağlık sorunlarından her yıl on binlerce kişi yaşamını yitirmiştir

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