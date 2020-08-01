Eyyam-ı Bahur nedir, ne zaman 2020? Eyyam-ı bahur sıcaklarının anlamıyla ilgili detaylar
Eyyam-ı Bahur ne zaman 2020? sorusu, sıcaklıkların 30 derecelerin üzerine çıktığı ağustos ayının gelmesiyle, gündemde yer alan konulardan oldu. "Cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" gibi terimlere yerini bırakan eyyam-ı bahur sıcaklarının, bu sene bayram döneminde etkisini hissettireceği açıklandı. Eyyam-ı bahur günleri kalp ve göğüs hastalıkları olanlar için riskli dönemler olarak risk teşkil edebiliyor. İşte, eyyam-ı bahur sıcaklarıyla ilgili merak edilenler.
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Eyyam-ı bahur sıcakları tarihi hava sıcaklığının ülke genelinde yükselmesiyle beraber, merak konusu oldu. Eyyam-ı bahur, yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerine verilen Arapça kökenli Türkçe sözcüktür. Kuzey yarımkürede, temmuz ve eylül tarihleri arasında yaşandığı kabul edilmektedir. Güney yarımkürede ise bu tarih ocak ve mart arasına düşer. Eyyam-ı bahur kesin tarih, içinde bulunulan bölgeye, boylama ve iklim koşullarına göre büyük değişiklikler gösterebilir.
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EYYAM- BAHUR 2020 NE ZAMAN?
Eskilerin yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullandığı eyyam-ı bahur, 31 Temmuz ile 7 Ağustos tarihleri arasına denk geliyor.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Modelleme Takımı'nın değerlendirmelerine göre, sıcaklıkların artmaya başlayacağını belirterek, sıcak günler olarak ifade edilen eyyam-ı bahurun artık daha uzun ve etkili olacağını kaydetti.
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Yurt genelinde Kurban Bayramı'ndan itibaren yazın en sıcak günlerinin yaşanmaya başlayacağını dile getiren Toros, şöyle devam etti:
"Eyyam-ı bahur sıcakları bayram boyunca etkisini gösterecek. Bayramın ilk günü Akdeniz ve Ege bölgelerinde 35 dereceyi aşan sıcaklıklar gözleniyor. Arap Yarımadası üzerinde yer alan kuru ve sıcak alçak basınç merkezinin etkisiyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 40 dereceyi aşan sıcaklıklar beklenmekte."
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EYYAM-BAHUR NEDİR?
Eyyam-ı Bahur, yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerine verilen Arapça kökenli Türkçe sözcüktür. Kuzey yarımkürede, temmuz ve eylül tarihleri arasında yaşandığı kabul edilmektedir. Güney yarımkürede ise bu tarih ocak ve mart arasına düşer. Kesin tarih, içinde bulunulan bölgeye, boylama ve iklim koşullarına göre büyük değişiklikler gösterebilir.
Eski bir inanışa göre, bu sıcak günlerin Büyük Köpek Takımyıldızı'nda bulunan Sirius çift yıldızıyla bir bağlantısı vardı. Antik Yunan ve Antik Roma kültürlerinde de yaygın olan bu inanış nedeniyle bu günler Latince diēs caniculārēs olarak anılmaktaydı. Çağdaş Avrupa dillerinde bu terimden türeyen adlar hâlen kullanılmaktadır. (İngilizce: Dogdays, Almanca: Hundstage gibi...) Türkçe'de kullanılan eyyam-ı bahur terimi kullanılırlığını büyük ölçüde yitirmiş olup, bunun yerine cehennem sıcakları, Afrika sıcakları gibi terimler kullanılmaktadır.
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Eyyam-ı bahur günleri kalp ve göğüs hastalıkları olanlar için riskli dönemlerdir. Kişilerde aşırı stres ve asabiyet görülebilir. Orman yangınları başlayabilir. Enerji hattı kablolarının esnemesi, yol malzemelerinin erimesi ya da demiryollarında rayların genleşmesi gibi nedenlerle can ve mal kaybına neden olan kazalar yaşanabilir. 2000'li yıllarda, Avrupa'daki sıcak hava dalgalarına bağlı sağlık sorunlarından her yıl on binlerce kişi yaşamını yitirmiştir.