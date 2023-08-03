Eyyam-ı bahur ne demek, anlamı nedir? Eyyam-ı bahur sıcakları başladı! Ne zaman bitecek, kaç gün sürer?

"ÖNEMLİ BİR İŞİNİZ YOKSA DIŞARI ÇIKMAYIN"

Prof. Dr. Orhan Şen'in değerlendirmelerinden satır başları şu şekilde:

Sıcaklarla bu yaz başımız derde girdi. El ninolu bir yıl yaşıyoruz. Kuraklık, aşırı sıcak hava dalgaları oluyor. Geçen hafta sakın dışarı çıkmayın, demiştik. Sıcak hava dalgası yine geliyor ama yine. Bu seferki sıcaklık ondan 2-3 derece altında olacak. Şiddeti geçen haftaki gibi değil. Geçen hafta hiç dışarı çıkmayın demiştik, bu sefer önemli bir işiniz yoksa çıkmayın diyoruz.