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Eyyam-ı bahur ne demek, anlamı nedir? Eyyam-ı bahur sıcakları başladı! Ne zaman bitecek, kaç gün sürer?

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#Eyyam-I Bahur#Eyyam-I Bahur Ne Demek#Eyyam-I Bahur Anlamı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2023 12:49

Artan sıcaklıklarla birlikte Arapça kökenli bir kelime olan eyyam-ı bahur anlamı da merak konusu oldu. Bunaltıcı yaz günlerinde vatandaşlar, eyyam-ı bahur sıcakları ile karşı karşıya gelmeye devam ediyor. Yazın en sıcak günleri olan eyyamı bahur ülke genelini etkisi altına aldı. Uzmanlar ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden de uyarılar gecikmedi. Peki, Eyyam-ı bahur ne demek, anlamı nedir? Eyyam-ı bahur sıcakları ne zaman bitecek, kaç gün sürer? İşte merak edilenler...

1/6Eyyam-ı bahur ne demek, anlamı nedir Eyyam-ı bahur sıcakları başladı Ne zaman bitecek, kaç gün sürer

El Nino sıcakları yerini eyyam-ı bahur sıcaklarına bıraktı. Geçtiğimiz haftadan itibaren yapılan uyarılarla, eyyam-ı bahur sıcakları bugün etkisini göstermeye başladı. Orman yangınlarını da tetikleyen sıcak hava dalgası yarın en üst seviyeye çıkacak. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, "Geçen hafta hiç dışarı çıkmayın demiştik, bu hafta da işiniz yoksa dışarı çıkmayın diyoruz" sözleriyle vatandaşları sıcak hava dalgasına karşı uyardı. Peki, Eyyam-ı bahur ne demek, anlamı nedir? Eyyam-ı bahur sıcakları ne zaman 2023? işte yapılan uyarılar ve hava sıcaklıkları tahminleri...

2/6EYYAM-I BAHUR NE DEMEK

EYYAM-I BAHUR NE DEMEK?

Eyyam-ı Bahur, yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerine verilen Arapça kökenli Türkçe sözcüktür. Eyyam-ı bahur Ağustos ayının ilk yedi günü anlamına gelir.

Kuzey yarımkürede, Temmuz ve Eylül aylarında yaşandığı kabul edilmektedir. Güney yarımkürede ise bu tarih Ocak ve Mart ayları arasına düşer. Kesin tarih, içinde bulunulan bölgeye, boylama ve iklim koşullarına göre büyük değişiklikler gösterebilir.

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3/6ÖNEMLİ BİR İŞİNİZ YOKSA DIŞARI ÇIKMAYIN

"ÖNEMLİ BİR İŞİNİZ YOKSA DIŞARI ÇIKMAYIN"

Prof. Dr. Orhan Şen'in değerlendirmelerinden satır başları şu şekilde:

Sıcaklarla bu yaz başımız derde girdi. El ninolu bir yıl yaşıyoruz. Kuraklık, aşırı sıcak hava dalgaları oluyor. Geçen hafta sakın dışarı çıkmayın, demiştik. Sıcak hava dalgası yine geliyor ama yine. Bu seferki sıcaklık ondan 2-3 derece altında olacak. Şiddeti geçen haftaki gibi değil. Geçen hafta hiç dışarı çıkmayın demiştik, bu sefer önemli bir işiniz yoksa çıkmayın diyoruz.

4/6EYYAM-I BAHUR SICAKLARI NE ZAMAN BİTECEK

EYYAM-I BAHUR SICAKLARI NE ZAMAN BİTECEK?

Haritada Marmara Bölgesi'nde başlıyor sıcaklık. Sıcaklıklar bugün 33 derece, yarın 35-36 dereceye çıkabilir. Cuma günü 35, cumartesi 33, pazar 31, pazartesi yine 31 ama salı günü 28 dereceye düşecek.

Salı gününden sonra sıcaklıklar ortalamanın da altına düşecek ülke genelinde. Yine de yağış beklenmiyor. Bu sıcaklar buharlaşmayı aşırı derecede artıran sıcaklar. Rüzgarlı havada bu buharlaşma daha da artar. Dolayısıyla bu sıcaklarda buharlaşma miktarı yüzde 30'lara kadar çıkıyor.

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5/6ANKARALILAR PAZAR GÜNÜ DIŞARI ÇIKMASIN

ANKARALILAR PAZAR GÜNÜ DIŞARI ÇIKMASIN

Bu sıcak hava dalgasının etkilendiği bölge Trakya, Marmara, Ege ve İç Anadolu Bölgesi. Perşembe-Cuma günleri İç Ege bölgesi 40 dereceleri geçebilir. İstanbul'da 3 gün sıcak hava dalgası sürecek. Pazar günü İç Anadolu Bölgesi, Kastamonu, Sinop, Yozgat civarında aşırı sıcaklar var. Ankara'da sıcaklıklar 37-38 dereceleri bulacak. Ankaralılar pazar günü dışarı çıkmasın.

6/6METEOROLOJİ HAFTALIK HAVA TAHMİNİ

METEOROLOJİ HAFTALIK HAVA TAHMİNİ

(2- 8 Ağustos 2023)

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artarak mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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