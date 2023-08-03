Eyyam-ı bahur ne demek, anlamı nedir? Eyyam-ı bahur sıcakları başladı! Ne zaman bitecek, kaç gün sürer?

EYYAM-I BAHUR SICAKLARI NE ZAMAN BİTECEK?
Haritada Marmara Bölgesi'nde başlıyor sıcaklık. Sıcaklıklar bugün 33 derece, yarın 35-36 dereceye çıkabilir. Cuma günü 35, cumartesi 33, pazar 31, pazartesi yine 31 ama salı günü 28 dereceye düşecek.
Salı gününden sonra sıcaklıklar ortalamanın da altına düşecek ülke genelinde. Yine de yağış beklenmiyor. Bu sıcaklar buharlaşmayı aşırı derecede artıran sıcaklar. Rüzgarlı havada bu buharlaşma daha da artar. Dolayısıyla bu sıcaklarda buharlaşma miktarı yüzde 30'lara kadar çıkıyor.