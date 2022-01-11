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HaberlerGündem HaberleriEyüpsultan, Bayrampaşa, Esenler, Gaziosmanpaşa’da su kesintisi! İSKİ'den 11 saat su kesintisi açıklaması
GeriGündem Eyüpsultan, Bayrampaşa, Esenler, Gaziosmanpaşa’da su kesintisi! İSKİ'den 11 saat su kesintisi açıklaması
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Haber Giriş: 11 Ocak 2022 - 10:53 | 

Eyüpsultan, Bayrampaşa, Esenler, Gaziosmanpaşa’da su kesintisi! İSKİ'den 11 saat su kesintisi açıklaması

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), yarın saat 09.00 ila 20.00 saatleri arasında, bazı ilçelere 11 saat su kesintisi yaşanacağını açıkladı. İSKİ, 12 Ocak Çarşamba günü saat 09.00 ila 20.00 saatleri arasında Eyüpsultan, Bayrampaşa, Esenler, Gaziosmanpaşa’da 11 saat su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

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İSKİ'den su kesintisi açıklaması geldi. Açıklamaya göre bazı ilçelerde kesintiler yaşanacak. Su alamayacak bölgeler şunlar:
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"Eyüpsultan Rami Yeni, Düğmeciler, İslambey ve Topçular Mahallelleri. Bayrampaşa, Yenidoğan, İsmetpaşa, Orta, Yıldırım, Terazidere, Altıntepsi, Vatan, Kartaltepe, Kocatepe ve Muratpaşa Mahalleleri. Esenler, Birlik, Çiftehavuzlar, Kazım Karabekir, Menderes, Fevzi Çakmak, Yavuz Selim, Mimar Sinan, Nene Hatun, Davutpaşa ve Namık Kemal Mahalleleri. Gaziosmanpaşa, Merkez Mahallesi, Güngören, Gençosman ve Sanayi Mahalleleri".
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