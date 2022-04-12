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EYT'de son durum: EYT yasası çıkacak mı?

#Eyt#EYT Son Durum#Eyt Yasası

Emeklilikte yaşa takılan binlerce kişinin gözü kulağı Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde. EYT, emekli olmak için gereken prim sayısını doldurmalarına rağmen yaş şartına takılanları kapsıyor. Peki, EYT'de son durum ne? EYT yasası çıkacak mı? İşte EYT çalışmalarında son durum ve yapılan son açıklamalar...

1/4EYTde son durum: EYT yasası çıkacak mı

EYT ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Emeklilik umudu taşıyan vatandaşların ana gündeminde Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu var. Yapılan her açıklamayı yakın takip edenler, EYT konusunda atılan adımları ve açıklamaları sık sık araştırıyor.

2/4Akbaşoğlu temmuz ayını işaret etti

Akbaşoğlu temmuz ayını işaret etti

Asgari ücret, sözleşmeli personel, emeklilikte yaşa takılanlar ve 3600 ek göstergeye ilişkin olarak AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu önemli açıklamalarda bulundu. 3600 ek gösterge konusunda da bu yılın ilk yarısında Temmuz ayında yasal çalışmanın ortaya çıkacağını belirten Akbaşoğlu "EYT'li kardeşlerimizle ilgili ne yapacağımızı bu yıl açıklayacağız" dedi.

3/4EYT NEDİR, KİMLERİ KAPSIYOR

EYT NEDİR, KİMLERİ KAPSIYOR?

8 Eylül 1999’da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirildi. 8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı.

Sonuç olarak, emekli olmak için üç şartın (sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının) birlikte sağlanması aranmaya başladı.

4/4EYT çıkarsa geçmişe dayalı borçlarımı ödeyerek emekli olabilir miyim

EYT çıkarsa geçmişe dayalı borçlarımı ödeyerek emekli olabilir miyim?

Geçmişe dönüp borç ödemesi diye bir durum söz konusu değil. 20 yıl çalışıp, 5450 prim gün sayısını doldurup, 47 yaşında emekli oluyorsunuz. Çalışma yılınız da prim gün sayınız da eksik. Ya sigortalı olarak yeniden çalışmaya başlayıp çalışma yılınızı ve prim gün sayınızı dolduracaksınız ya isteğe bağlı sigortalı olacaksanız ya da prim gün sayınız ve çalışma yılınız çok eksik olduğundan ve yaşınız da 51 olduğundan geçmişte ödediğiniz primleri SGK’dan iade alacaksınız.

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#Eyt#EYT Son Durum#Eyt Yasası