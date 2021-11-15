EYT’de son durum: EYT ile ilgili yeni yasa çıkacak mı? Çalışma Bakanlığı’ndan EYT açıklaması
EYT’de (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) son durum, 3600 ek gösterge ve asgari ücret çalışmalarının başlamasının ardından gündeme gelmişti. Eylül 1999 öncesinde yaş şartı aranmaksızın prim günü ve sigortalılık süresi şartları sağlanarak da emekli olunabilirken, 8 Eylül 1999 tarihinde yapılan değişiklikle prim günü ve sigortalılık süresi şartlarının yanı sıra bir de yaş şartı getirildi. Bu nedenle Sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olanlar EYT'li sayılıyor. Peki, EYT’de son durum nedir? EYT ile ilgili yeni yasa çıkacak mı? İşte konu ile ilgili Çalışma Bakanlığı’nın yaptığı açıklama
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Çalışma takvimlerinde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunduğunu belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, öncelikli gündemlerinde emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili çalışma bulunmadığını duyurdu.
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BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA
Bakanlıktan yapılan açıklamada, son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacının oluştuğu belirtilerek "Son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacı oluşmuştur. Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.
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EYT NEDİR, KİMLERİ KAPSIYOR?
8 Eylül 1999’da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirildi. 8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı.