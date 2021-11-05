EYT son durum bilgileri... Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası nedir, ne zaman çıkacak?

EYT son durum bilgileri, yasanın ne zaman çıkacağını merak eden emeklilikte yaşa takılan vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. 8 Eylül 1999 öncesinde SSK’lı, Bağkurlu ve Emekli Sandığı (memur) mensubu olarak iş hayatına başlayanlar erkek ise 25 yıl ve 5000 gün, kadın ise 20 yıl ve 5000 gün şartıyla emekli olabiliyordu. Fakat 1999’da emeklilik yaşı ve istenen prim şartı arttı. Hürriyet’ten Nuray Babacan konu ile ilgili haberinde bir çalışmanın olduğunun öne sürüldüğünü dile getirdi. Bir süreden beri kamuoyundan gelen talep ve istekler dikkate alınarak, dar gelirli ve dezavantajlı gruplar konusunda, ilgili bakanlıklara çalışma yapması talimatı verildiği öğrenildi.