EYT son durum bilgileri... Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası nedir, ne zaman çıkacak?
EYT son dakika haberleri ile takip ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) son günlerde art arda yapılan açıklamaların ardından gündeme geldi. Prim gün süresini doldurmasına rağmen yaş şartını yerine getiremediği için emekli olmayı bekleyenler EYT yasasının düzenlemeyle hayata geçirilmesini bekliyorlar. Hürriyet Gazetesi yazarı Nuray Babacan'ın haberine göre EYT’lilere ara formül arayışından çiftçinin desteklenmesine kadar 5 kritik çalışma masaya getiriliyor. Gözler şimdi düzenleme ile ilgili atılacak adımda. Peki, EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? İşte, EYT'de son durum ile ilgili bilgiler.
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1
EYT son durum bilgileri, yasanın ne zaman çıkacağını merak eden emeklilikte yaşa takılan vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. 8 Eylül 1999 öncesinde SSK’lı, Bağkurlu ve Emekli Sandığı (memur) mensubu olarak iş hayatına başlayanlar erkek ise 25 yıl ve 5000 gün, kadın ise 20 yıl ve 5000 gün şartıyla emekli olabiliyordu. Fakat 1999’da emeklilik yaşı ve istenen prim şartı arttı. Hürriyet’ten Nuray Babacan konu ile ilgili haberinde bir çalışmanın olduğunun öne sürüldüğünü dile getirdi. Bir süreden beri kamuoyundan gelen talep ve istekler dikkate alınarak, dar gelirli ve dezavantajlı gruplar konusunda, ilgili bakanlıklara çalışma yapması talimatı verildiği öğrenildi.
2
EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?
Söz konusu habere göre ilk ön çalışmanın, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda Çalışma Bakanlığı’nda başlayacağı öne sürüldü. Çalışmanın ‘ara formül’ niteliğinde olduğu ve sadece mağduriyeti belli oranda gidereceği belirtildi. Buna göre, bir kereye mahsus olmak üzere, sigorta prim gün sayısını doldurup, emekli olmak için gerekli yaş süresini bekleyenler için, bir düzenleme tartışılıyor.
3
Bekleme süresini 2-3 yıl düşürmeyi amaçlayan plana göre, prim gün sayısını tamamlayanlar veya şu anda emekli olmak için 56 yaşını bekleyenlere 2-3 yıllık bir avantaj sağlanacak. Çalışmayla ilgili olarak maliyet analizi yapılacağı, kaç kişinin yararlanacağı ve sonuçlarıyla ilgili değerlendirmeler hazırlanacağı ifade ediliyor.
4
EYT KİMLERİ KAPSIYOR?
8 Eylül 1999’da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirildi. 8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı.
Sonuç olarak, emekli olmak için üç şartın (sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının) birlikte sağlanması aranmaya başladı.
5
EYT NEDİR?
Uygulamaların kendilerini etkilediğinibelirten kişilere ‘emeklilikte yaşa takılanlar (EYT’li) deniyor. EYT’lilerin ifade ettiğine göre; emekliliğine az bir süre kalanlar düzenlemeden sonra yıllarca beklemek zorunda kaldı.