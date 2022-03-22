EYT'de son durum bugünkü gelişmeler: EYT ne zaman çıkacak, nedir, kimler yararlanacak?

EYT ne zaman çıkacak? sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. 3600 ek göstergede çalışmalar hız kazanırken Emeklilikte Yaşa Takılanlar için de beklentiler mart ayına yöneldi. CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan'ın aktardığı bilgilere göre EYT'de yeni formül üzerinden duruluyor. Buna göre, birinci formülde 3600 günü dolduran kadın 50, erkek 55 yaşında emekli olabilir. İkinci formülde kadınlarda 7 bin 200, erkeklerde 9 bin günü dolduran emekli olabilir. Üçüncü formülde ise emekliliğe kalan süre için her yıl belli oranda kesinti ile emekli olunabilir.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar Platformu geçen günlerde Meclis’te bir dizi önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde hem AK Parti hem de MHP temsilcileri ile bir araya gelindi. Sorunun Çözüm için 5 alternatif üzerinde duruluyor. Konu hakkında son gelişmeleri CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan son gelişmeleri aktardı. Arda Erdoğan'ın açıklamaları ve masada duran 5 formül:Birinci formül: 3600 günü dolduran kadın 50, erkek 55 yaşında emekli olabilirBu formülde 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 3600 günü doldurmaları halinde kadınlar için 50 erkeler için 55 yaşında emekli olabilecekleri bir seçenek göze çarpıyor.İkinci formül: Kadınlarda 7 bin 200, erkeklerde 9 bin günü dolduran emekli olabilirBurada yine 1999 öncesindeki Emeklilik şartları göz önüne alınacak. Kadınların 7200 prim günün erkelerin ise 9 bini prim gününü doldurarak emekli olabilmeleri öngörülüyor. Bu formülde yaş şartına bakılmayacak. 1999 öncesindeki emeklilik şartları gibi yaşa bakılmadan prim günü doldurularak emekli olunabilecek.
Üçüncü formül: Emekliliğe kalan süre için her yıl belli oranda kesinti ile emekli olunabilirBu maddede önemli bir detay bulunuyor. Bu artı çalışanın kabul etmesi gerekiyor. Kalan yılları için maaşından bir kesinti oranı belirlenecek. Ve bu sabit kesinti oranının da devlet tarafından belirlenmesi gerekiyor. Bu oranın önceden belirlenmesi ve çalışanın bunu kabul etmesi gerekiyor.Dördüncü formül: Kanundaki yaşa kadar maaş kesintisi ile emekli olunabilirKişinin kabul etmesi halinde kanundaki yaşa kadar maaş kesintisi ile emekli olunabilecek. Kanundaki yaşı karşıladığı zaman maaşındaki kesinti sona ererek kişi hak ettiği emekli maaşını alacak.Beşinci formül: 5 bin ile 9 bin 750 prim günün dolduran emekli olabilir9 Eylül 1999 öncesinde işe girenler için ilk sigortalı oldukları tarihe göre 5 bin ile 5975 prim günü dolduranlar yaş dikkate alınmadan emekli olabilecek.Elde olan 5 seçeneğin de çok farklı sonuçları var. Bütün bu sonuçlar alışıyor. Henüz EYT için net bir karar verilmiş değil.
8 Eylül 1999’da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirildi. 8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı.Sonuç olarak, emekli olmak için üç şartın (sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının) birlikte sağlanması aranmaya başladı.
Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan EYT ile ilgili merak edilen bir soruyu yanıtladı. İşte o soru ve Doğan’ın cevabı..
1998 SSK girişliyim, 2600 günüm var. 1967 doğumluyum. EYT çıkarsa, toplu ödeme yapıp, prim günümü 3600’e tamamlayıp emekli olabilir miyim? Yaşım tutuyor.
Emeklilikte yaşa takılanların sorununa yönelik çözümde şimdilik bir gelişme yok. Bilinen, üzerinde çalışıldığı yönünde. Ancak 2022’nin sonuna kadar gündeme gelmeyeceği de söyleniyor. EYT’lilere imkan çıksa bile yararlanamazsınız. Geriye dönük primleri topluca ödeyerek, emekli olma imkanı bulunmuyor.