EYT'de son dakika haberleri: EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimlere verilecek? Hükümetten açıklama

EYT son dakika gelişmeleri ile atılacak adımlar öne çıkan konuların arasında yer alıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar kendileri ile ilgili bir düzenlemenin yapılıp yapılmayacağını merak ederken konuyla ilgili peş peşe açıklama geldi. "Eldeki imkanlar, rasyonel şartlar ve öncelik meselesine göre en makul şekilde vatandaşların talepleri karşılanır." diyen Kurtulmuş, vatandaşların taleplerinin dinlenebileceğini söyledi. 8 Eylül 1999’da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi ve prim ödeme şartlarının yanına bir de yaş şartı getirilmişti. Buna göre emekli olmak için üç şartın (sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının) birlikte sağlanması aranmaya başladı.