EYT'de son dakika haberleri: EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimlere verilecek? Hükümetten açıklama
EYT'de son durum, emeklilikte yaş kriterini bekleyenler başta olmak üzere milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Yıl sonuna doğru ekonomi ile ilgili çalışmalar hız kazanırken, gözler EYT düzenlemesiyle ilgili yeni bir adımın atılıp atılmayacağına çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan gelen açıklamada EYT ile ilgili çalışmanın bulunmadığı açıklamıştı. AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Vatandaşların talepleri dinlenir, bunlar içerisinde meşru olanlar eldeki imkanlarla değerlendirilir. " dedi. Peki, EYT ne zaman çıkacak? İşte, o konuyla ilgili detaylar.
EYT son dakika gelişmeleri ile atılacak adımlar öne çıkan konuların arasında yer alıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar kendileri ile ilgili bir düzenlemenin yapılıp yapılmayacağını merak ederken konuyla ilgili peş peşe açıklama geldi. "Eldeki imkanlar, rasyonel şartlar ve öncelik meselesine göre en makul şekilde vatandaşların talepleri karşılanır." diyen Kurtulmuş, vatandaşların taleplerinin dinlenebileceğini söyledi. 8 Eylül 1999’da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi ve prim ödeme şartlarının yanına bir de yaş şartı getirilmişti. Buna göre emekli olmak için üç şartın (sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının) birlikte sağlanması aranmaya başladı.
EYT EN ZAMAN ÇIKACAK?
AK Parti’li Numan Kurtulmuş, Samsun'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. EYT’yle ilgili de açıklama yapan Kurtulmuş, “Vatandaşların talepleri dinlenir, bunlar içerisinde meşru olanlar eldeki imkanlarla değerlendirilir. Milletimizin konuştuğu ama hükümetimizin bilmediği hiçbir konu olamaz. Bunların hepsi konuşulur ve tartışılır. Eldeki imkanlar, rasyonel şartlar ve öncelik meselesine göre en makul şekilde vatandaşların talepleri karşılanır. Ekonomi sadece bir paralele bakılarak değerlendirilemez, çok yönlü ve kapsamlı bir konudur. Faiz, dolar, yatırım, istihdam, enflasyon da bunlardan bazılarıdır." dedi.
Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacının oluştuğu belirtilerek "Son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacı oluşmuştur. Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.
EYT KİMLERİ KAPSIYOR?
8 Eylül 1999’da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirildi. 8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı.