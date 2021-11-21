EYT'de son dakika gelişmeleri: EYT nedir, kimleri kapsıyor? İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlar'da son durum

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacının oluştuğu belirtilerek "Son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacı oluşmuştur. Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.