EYT'de son dakika gelişmeleri: EYT nedir, kimleri kapsıyor? İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlar'da son durum
EYT'de son durum bugün de takip edilen konuların başında geliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) çalışması için atılacak adımları bekleyen milyonlarca vatandaş Bakanlık'tan yapılacak açıklamaya kilitlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, öncelikli gündeminde "emeklilikte yaşa takılanlarla" (EYT) ile ilgili bir çalışmanın bulunmadığını bildirdi. 8 Eylül 1999’da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi ve prim ödeme şartlarının yanına bir de yaş şartı getirilmesi, EYT olarak adlandırılıyor. Peki, EYT ne zaman çıkacak? İşte, o konuyla ilgili detaylar.
EYT yasasının ne zaman çıkacağı, son gelişmeler ile takip ediliyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacının oluştuğu belirtilerek, "Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır." ifadeleri yer aldı. Gündemde EYT çalışması yer almazken, düzenlemenin ne zaman ele alınacağı da henüz belli değil.
EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacının oluştuğu belirtilerek "Son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacı oluşmuştur. Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.
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EYT KİMLERİ KAPSIYOR?
8 Eylül 1999’da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirildi. 8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı.