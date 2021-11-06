EYT nedir, ne zaman çıkacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar son dakika haberleri ve yapılan açıklamalar!
EYT yasasının ne zaman çıkacağı, emeklilikte yaş şartına takılan vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) ile ilgili son günlerde art arda gelen açıklamaların gözler düzenleme ile ilgili atılacak adımlara çevrildi. Hürriyet’ten Nuray Babacan'ın haberine göre çalışmanın ‘ara formül’ niteliğinde olduğu ve sadece mağduriyeti belli oranda gidereceği aktarıldı. 1999’da yürürlüğe konan EYT yasası ile sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının birlikte sağlanması aranmaya başlanmıştı. Peki, EYT yasası ne zaman çıkacak? İşte, detaylar.
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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konu ile ilgili düzenlemenin ne zaman yürürlüğe gireceğini merak ediyorlar. 8 Eylül 1999’da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi ve prim ödeme şartlarının yanına bir de yaş şartı getirildi. Buna tabi olan EYT’liler kendileri ile ilgili düzenlemenin ne zaman çıkacağını merak ediyorlar. 1999 yılı öncesinden sigorta kaydı bulunan ancak yaş şartı getirilmesi dolayısıyla emekli olamayan kişileri ilgilendiren EYT ile ilgili alınan kararlar binlerce emekli adayının gündeminde. İşte, EYT son dakika haberleri ve gelişmeleri hakkında Hürriyet Gazetesi yazarı Nuray Babacan'ın Ankara'dan aktardığı bilgiler...
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EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?
Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre İlk ön çalışmanın, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda Çalışma Bakanlığı’nda başlayacağı öne sürüldü. Çalışmanın ‘ara formül’ niteliğinde olduğu ve sadece mağduriyeti belli oranda gidereceği belirtildi. Buna göre, bir kereye mahsus olmak üzere, sigorta prim gün sayısını doldurup, emekli olmak için gerekli yaş süresini bekleyenler için, bir düzenleme tartışılıyor.
Bekleme süresini 2-3 yıl düşürmeyi amaçlayan plana göre, prim gün sayısını tamamlayanlar veya şu anda emekli olmak için 56 yaşını bekleyenlere 2-3 yıllık bir avantaj sağlanacak. Çalışmayla ilgili olarak maliyet analizi yapılacağı, kaç kişinin yararlanacağı ve sonuçlarıyla ilgili değerlendirmeler hazırlanacağı ifade ediliyor.
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EYT KİMLERİ KAPSIYOR?
8 Eylül 1999’da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirildi. 8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı.
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Sonuç olarak, emekli olmak için üç şartın (sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının) birlikte sağlanması aranmaya başladı.
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Dar gelirliye destek hamlesi
Hükümette, bir süreden beri kamuoyundan gelen talep ve istekler dikkate alınarak, dar gelirli ve dezavantajlı gruplar konusunda, ilgili bakanlıklara çalışma yapması talimatı verildiği öğrenildi.
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Emekli maaşından asgari ücrete, EYT’lilere ara formül arayışından çiftçinin desteklenmesine kadar 5 kritik çalışma masaya getiriliyor. Sonuç, yeni yılda görülecek.
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Edinilen bilgiye göre, ekonomideki sıkıntılar nedeniyle sorun yaşayanlarla ilgili olarak, gelen talepler değerlendirilmeye başlandı. Bu konular ilgili bakanlıklara zimmetlendi.
Bütün bunlarla ilgili ortaya çıkacak maliyet hesapları, gerçekleştirilmesiyle ilgili kararı etkileyecek. Çalışmalar önce Kabine’ye sunulacak. Bütçeye uygun olursa hayata geçirilmesi için talimat verilecek.
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EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR
İlk ön çalışmanın, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda Çalışma Bakanlığı’nda başlayacağı öne sürüldü. Çalışmanın ‘ara formül’ niteliğinde olduğu ve sadece mağduriyeti belli oranda gidereceği belirtildi. Buna göre, bir kereye mahsus olmak üzere, sigorta prim gün sayısını doldurup, emekli olmak için gerekli yaş süresini bekleyenler için, bir düzenleme tartışılıyor.
Bekleme süresini 2-3 yıl düşürmeyi amaçlayan plana göre, prim gün sayısını tamamlayanlar veya şu anda emekli olmak için 56 yaşını bekleyenlere 2-3 yıllık bir avantaj sağlanacak. Çalışmayla ilgili olarak maliyet analizi yapılacağı, kaç kişinin yararlanacağı ve sonuçlarıyla ilgili değerlendirmeler hazırlanacağı ifade ediliyor.
3600 EK GÖSTERGE
Kamu çalışanlarının büyük bölümünün beklediği 3600 ek göstergenin de bu kapsamda ele alınabileceği belirtiliyor.
ASGARİ ÜCRET
Başka bir konu başlığının ise asgari ücretin arttırılması olduğu iddia edildi.
EMEKLİ MAAŞINA ZAM
Diğer bir çalışmanın ise Emekli maaşlarının iyileştirilmesiyle ilgili olduğu öne sürülüyor. Bu iki konuda rutin olarak belirlenen oranların dışına çıkılabileceği öne sürülüyor.
Emekli maaşlarına belli bir oranda seyyanen zam yapılması, asgari ücretin açıklanan enflasyon rakamları üzerinde hesaplanması gibi önerilerin değerlendirileceği ifade ediliyor. Bütün bu ön çalışmalar, kaynak yaratmaya ve maliyet hesaplarına göre hayata geçirilecek.