EYT ve 3600 gösterge son dakika haberleri: 3600 ek gösterge ve EYT ne zaman çıkacak? İşte son açıklamalar...
3600 ek gösterge son dakika haberler ile takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gündeme gelen 3600 ek gösterge düzenlemesi ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı düğmeye bastı. Dört meslek grubuna verilecek olan 3600 ek gösterge çalışması taslak hazırlamasının ardından TBMM'ye sunulacak. Devlet memurlarının maaşlarında, emekli ikramiye ve maaşların arttırılmasında 3600 ek gösterge etkili olacak. Peki, 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor ve ne zaman meclise sunulacak? İşte, 3600 ek göstergede son durum bilgileri. EYT'de son gelişmeler, özellikle emeklilik için gün sayan vatandaşlar tarafından takip ediliyor. 8 Eylül 1999 öncesinde SSK’lı, Bağkurlu ve Emekli Sandığı (memur) mensubu olarak iş hayatına başlayanlar erkek ise 25 yıl ve 5000 gün, kadın ise 20 yıl ve 5000 gün şartıyla emekli olabiliyordu. Fakat 1999’da emeklilik yaşı ve istenen prim şartı arttı. İşte son dakika EYT ve 3600 ek gösterge haberleri
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EYT'de son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından takip ediliyor. EYT'lilere çözüm arayışı gündemde yer alırken EYT kimleri kapsayacak, sorusu da merak konusu oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Bakan Bilgin yaptığı açıklamada, 'Maliyetleri ve diğer detayları çalışıp diğer bakanlıklarla ve sendikalarla bir araya gelip görüşeceğiz.' demişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'dan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, çalışma takvimlerinde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunduğunu belirtilerek, öncelikli gündemlerinde emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili çalışma bulunmadığını duyurdu.
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Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
EYT, 3600 ek gösterge ve asgari ücretin belirlenmesine ilişkin çalışmalar sorulan Bilgin, "Bu konuları çalışıyoruz. Önümüzde olan konuların başında asgari ücret geliyor. Bunu çalışıyoruz, 3600'ü çalışıyoruz. Tüm bu konuları içeren kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Maliyetleri ve diğer detayları çalışıp diğer bakanlıklarla ve sendikalarla bir araya gelip görüşeceğiz. Karar aşamasına gelince paylaşırız." diye konuştu.
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Asgari ücret tespitine ilişkin farklı işletme düzeylerinde ve sokakta bir üniversite aracılığıyla kamuoyu araştırması yapıldığını ifade eden Bilgin, meslek gruplarının beklentilerinin tespit edileceğini ve araştırmanın sonuçlarının da kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.
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Bilgin, önümüzdeki dönemde Kamu Personeli Danışma Kurulu ve Üçlü Danışma Kurulu'nun toplanacağını dile getirdi.
Muhalefetin ve sendikaların asgari ücretten gelir vergisi alınmamasına ilişkin talebi sorulan Bilgin, "Bunun üzerinde de çalışıyoruz. Alternatif vergi modelleri ve düzenlemeler var. Bazı vergilerin kalkması için yasal düzenleme gerekirken, bazıları için Cumhurbaşkanımızın onayı gerekiyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun vereceği karar da yeterli oluyor." ifadelerini kullandı.
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EYT KİMLERİ KAPSIYOR?
8 Eylül 1999’da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirildi. 8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı.
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Sonuç olarak, emekli olmak için üç şartın (sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının) birlikte sağlanması aranmaya başladı.
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EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT, asgari ücret ve 3600 ek göstergeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), 3600 ek gösterge ve Asgari Ücret düzenlemesine ilişkin sorulara, "Kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Maliyetleri ve diğer detayları çalışıp diğer bakanlıklarla ve sendikalarla bir araya gelip görüşeceğiz. Karar aşamasına gelince paylaşırız." yanıtını verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, engellilere ve devlet korumasında yetişen kişilere verilen kamuda istihdam hakkının düzenli bir şekilde işletilmesini temin ettiklerinin de altını çizerek, şunları söyledi:
"Bu kapsamda öğretmenlerimiz başta olmak üzere personelimizin önemli bir kısmını kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz. Memur-Sen'in bu konunun neticelendirilmesi hususunda gösterdiği gayretin yakın şahidiyiz. Gerçi bizim yıllar önce sözünü verdiğimiz ve hazırlıklarını başlattığımız 3600 ek gösterge meselesini sahiplenmeye çalışan CHP gibi fırsatçılar olduğunu da görüyoruz. Neyse ki milletimizin ve kamu görevlilerimizin hafıza kayıtlarında bunların hepsi de mevcuttur. İnşallah bundan sonra da Memur-Sen ile iş birliği ve dayanışma halinde kamu görevlilerimizin durumlarını iyileştirmeye devam edeceğiz. Hiçbir ayrım yapmadan, kimseyi ötekileştirmeden, herkesin huzuru ve refahı için çalışmayı sürdüreceğiz. Bunu da son 19 yıldır olduğu gibi yine hep beraber, omuz omuza vererek gerçekleştireceğiz.
Sizlerin aracılığıyla tüm kamu görevlilerimize şu çağrıyı yapmak istiyorum: Kardeşlerim, Türkiye'de ne mafyaya ne de mafya siyasetine yer vardır. Tehdit dilini siyasetlerinin öznesi haline getirenlerin bu ülkenin memurunu, öğretmenini, polisini, hakimini, savcısını, bürokratını rahatsız ve huzursuz etmesine asla izin vermeyiz. Biz bu makamda olduğumuz müddetçe Allah'ın izniyle kimse sizin kılınıza dahi dokunamaz.
Yeter ki siz çalışın, üretin, ülkemize ve milletimize aşkla hizmet edin. Yeter ki siz görevinizi hakkıyla yerine getirmenin çabasını verin. Yeter ki siz büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası hedefinden sapmayın. Gerisi sadece lafügüzaftır, teneke gürültüsünden ibarettir. Biz Memur-Sen'e ve onun hükmi şahsiyetinde tüm kamu görevlilerimize güveniyoruz."
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Asgari ücreti enflasyonun üzerinde bir refah düzeyine taşıyacak bir anlaşmanın asgari ücret komisyonundan çıkacağını dile getiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bir diğer mesele de 3600 Ek Gösterge meselesidir. Bu çalışmayı Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle sonlandırmak için çalışıyoruz. İnşallah ocak ayında TBMM'ye getireceğiz." dedi.
3600 ek gösterge konusu, ağustos ayında tamamlanan Memur toplu sözleşme görüşmelerinde de gündeme geldi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’yla Memur-Sen arasında bir uzlaşma sağlandı. Memurlara 2022 yılı için yüzde 5+7+ enflasyon farkı, 2023 yılı için de yüzde 8+6+ enflasyon farkı verilmesini içeren anlaşma çerçevesinde, 3600 ek gösterge ve sözleşmelilerle ilgili düzenlemelerin de 2022 yılında tamamlanması benimsendi.
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3600 EK GÖSTERGE NEDİR?
Ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşların hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodudur. Hesaplama metodu olan ek gösterge rakamları, unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla maaş ve ikramiye alabiliyor.
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Memuriyette 30 hizmet yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşmış olan yükseköğretim mezunu personel arasında ek göstergeden yararlanmayan ya da ek göstergesi 3600'dan düşük olanların ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi durumunda aylık ücretlerinde ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik yaratıyor.
Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinde belirleyici unsurlardan biridir. Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor.
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3600 ek gösterge, dört meslek grubunu polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşireleri kapsıyor. Böylece 2200 ve 3000 olan ek gösterge, 3600’e çıkacak.
Düzenleme, meslek gruplarına göre farklılık göstermeyecek, bu meslekleri kapsayan tek bir düzenleme yapılarak, ek gösterge yükseltilecek. Böylece memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek.
Bu da hem görev ücretine hem de emekli maaşına olumlu yansıyacak. Ayrıca yeni gösterge ile kamuda yükselmenin önü de açılmış olacak.