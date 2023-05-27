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EYT STAJ SİGORTASI SON DURUM 2023 || EYT staj ve çıraklık sigortası sayılacak mı, son açıklama nedir? Staj süresi EYT'ye dahil olacak mı?

Güncelleme Tarihi:

#EYT Staj Sigortası#EYT Çıraklık Sigortası#EYT Staj Sigortası Sayılacak Mı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2023 09:10

EYT staj ve çıraklık sigortası ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Konuyla ilgili olarak son durum açıklaması Bakan Bilgin'den geldi. Emeklilikte yaşa takılanlar şartları tamamlayan ancak 1999 yılı Eylül öncesi sigorta girişi olmayanlar staj sayıldığı takdirde staj sigortası için atılacak adımlara odaklandı. Prim ve sigorta günü gibi şartları sağlayan 2 milyon 250 bin vatandaşa emeklilik yolu açılırken ilk maaş ödemeleri de başladı. EYT staj sigortası başlangıç sayılacak mı? sorusunun yanıtına yönelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamalarda bulundu. Bilgin, "Staj bir çalışma olarak sayılmıyor, orada biz işçi işveren ilişkisi olmuyor." diyerek çıraklık sigortası için ise çalışmaların yapıldığını söyledi. Peki, EYT staj ve çıraklık başlangıç sigortası sayılacak mı? Staj borçlanması yapılacak mı? İşte, o konu hakkında bilgiler.

1/5EYT STAJ SİGORTASI SON DURUM 2023 || EYT staj ve çıraklık sigortası sayılacak mı, son açıklama nedir Staj süresi EYTye dahil olacak mı

EYT staj ve çıraklık son dakika haberleri, vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışma hayatına yönelik çalışmaların tamamlanması ile staj ve çıraklık sigortası için beklentiler arttı. Konuyla ilgili CNN Türk'te açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, "Staj bir çalışma olarak sayılmıyor, orada biz işçi işveren ilişkisi olmuyor. Çıraklıkta da durum farklı onun içinde bir çalışma yapıyoruz." dedi. İşte, EYT staj ve çıraklık sigortası son durum gelişmeleri.

2/5EYTDE STAJ VE ÇIRAKLIK BAŞLANGIÇ SİGORTASI SAYILACAK MI

EYT'DE STAJ VE ÇIRAKLIK BAŞLANGIÇ SİGORTASI SAYILACAK MI?

Konuyla ilgili Bakan Bilgin CNN Türk'te açıklamalarda bulundu. Bilgin şunları söyledi;

Staj bir çalışma olarak sayılmıyor, orada biz işçi işveren ilişkisi olmuyor. Çıraklıkta da durum farklı onun içinde bir çalışma yapıyoruz. Biz EYT çalışmasını ben daha bakan değilken çalışmaya başladık. Emekli olacak insanların yaş ortalamasının nereye geleceğine baktık. 50 yaş ortalaması makul bir orandı. Türkiye'nin nüfusu hala genç bir nüfus. Türkiye'de istihdam yarattığımız sürece çalışma yapabileceğimiz insanlar var.

3/5STAJ SÜRESİ EYTYE DAHİL Mİ

STAJ SÜRESİ EYT'YE DAHİL Mİ?

Birçok kişi EYT düzenlemesinde stajda geçen sürelerin emeklilikte sayılıp sayılmayacağını bekliyordu. Ancak düzenleme staj mağdurlarını kapsamıyor. Yani, EYT düzenlemesi staj ve çıraklık sigortasını kapsamıyor.

4/5BAKAN BİLGİN DAHA ÖNCE AÇIKLAMIŞTI

BAKAN BİLGİN DAHA ÖNCE AÇIKLAMIŞTI

Konuyla ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin “"Staj mağdurları" kavramının doğru olmadığını ve prim yatırılmadan emekli olunamayacağının altını çizen Bakan Bilgin, “Staj mağduru diye bir kavram doğru değil. Primini yatırmamış kişiler primini yatırmadan emekli olabilir mi, patronları kim? Kendi adlarına sigorta primi yatıracak olan ismi bize bildirsinler, onları tespit edelim, primlerini yatırsınlar.

Siz kendi iş verenlerinize sorun, staj için gelen çocuklar için prim yatırırsanız staja alır mısınız. Staj bir eğitimdir, bu durumu siz de yaşamışsınızdır. Kavramları doğru kullanın” ifadelerini kullanmıştı.

5/5EYT STAJ SİGORTASI SON DURUM 2023 || EYT staj ve çıraklık sigortası sayılacak mı, son açıklama nedir Staj süresi EYTye dahil olacak mı
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