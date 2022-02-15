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EYT SON GELİŞMELER: Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan son açıklamalar

#EYT#Eyt Son Dakika#Emeklilikte Yaşa Takılanlar

EYT ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Emeklilikte yaşa takılanlar yeni yılda kendileri ile ilgili bir düzenleme olup olmadığını merak ediyorlar. Konu ile ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ‘Çalışma programı içinde var. Ama aşama aşama çözüyoruz.’ dedi. Peki, EYT ne zaman çıkacak?

1/6EYT SON GELİŞMELER: Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan son açıklamalar

EYT’nin ne zaman çıkacağı araştırılıyor. 8 Eylül 1999’da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (ve prim ödeme şartlarının yanına bir de yaş şartı getirildi.

2/6EYT SON GELİŞMELER: Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan son açıklamalar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin CNN TÜRK’te konu ile ilgili açıklama yaptı ve EYT’lilerin durumunun çalışma programı içerisinde olduğunu bildirdi.

3/6EYT NE ZAMAN ÇIKACAK

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin CNN TÜRK’te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Bakan Bilgin EYT ile ilgili açıklaması şu şekilde:

Emeklilik meselesi 3 şarta bağlanmış. 1 prim gün sayısını tamamlama, 2 yıl, 3'üncüsü yaş... Üçüncü şık sorun. Yaş şartını yerine getirmemiş olanlarla ilgili sorun.

Yaş da bu işin şartlarından biri denilen bir anayasa kararı var. Prim ödeyecek insan sayısı ile emekli olacak insan sayısı arasında bir oran var.

Türkiye'de bu rakam 2'nin altına düştü. Düzenlemeler yapılırken bunlar dikkate alınmıştır. Emekliliğimizi planladığımız için bize haksızlık yapıldı diyorlar.

4/6EYT SON GELİŞMELER: Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan son açıklamalar

Çalışma programı içinde var. Ama aşama aşama çözüyoruz. Öncelikli sorunlarımız emeklilerimizin durumu, 3600 ek gösterge, sözleşmeli personel...

Tüm bunları düzenleyecek düzenleme yapmak. İşçi sendikalarımızla yapacağımız sözleşme hakları ve enflasyon farkları çalışmalarımız var. Tüm çalışmaları ele alacağız. Önceliklerimizi sıraladım.

5/6DÜZENLEME NASIL OLACAK

DÜZENLEME NASIL OLACAK?

Hürriyet’ten Noyan Doğan’ın açıklaması şu şekilde:

GELELİM, EYT’lilere yönelik nasıl bir düzenleme yapılacağına. Belirttiğim gibi henüz bir netlik yok ancak düzenlemenin dar kapsamlı olacağı tahmin ediliyor. Bu ne demek? Sigorta başlangıç tarihi baz alınmadan tüm yaşa takılanlara yönelik bir düzenleme olmayacak demek. İkincisi, yaşa takılma dışında diğer emeklilik için gerekli şartları yerine getirmeyenlere yönelik bir düzenleme olmayacak demek. Daha açık bir anlatımla 1999 yılındaki düzenlemeden etkilenip de prim gün sayısını ve çalışma yılını dolduran ve sadece yaşa takılanlara yönelik bir düzenleme olacak demektir. EYT’lilere yönelik tartışılan bir model ise bu kişilerin emekli aylıklarından belli oranda indirim yapılarak emeklilik hakkı verilmesi. Bu da daha düşük bir emekli aylığı anlamına geldiğinden çok da kabul görmeyen bir model.

6/6EYT NEDİR

EYT NEDİR?

8 Eylül 1999’da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirildi. 8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı.

Sonuç olarak, emekli olmak için üç şartın (sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının) birlikte sağlanması aranmaya başladı.

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