EYT SON DURUM: Uygulanacak formülün detayları belli oluyor... İşte masadaki çözüm

Üçüncü formül: Emekliliğe kalan süre için her yıl belli oranda kesinti ile emekli olunabilir

Bu maddede önemli bir detay bulunuyor. Bu artı çalışanın kabul etmesi gerekiyor. Kalan yılları için maaşından bir kesinti oranı belirlenecek. Ve bu sabit kesinti oranının da devlet tarafından belirlenmesi gerekiyor. Bu oranın önceden belirlenmesi ve çalışanın bunu kabul etmesi gerekiyor.