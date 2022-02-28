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EYT SON DURUM: Uygulanacak formülün detayları belli oluyor... İşte masadaki çözüm

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EYT son durum bilgileri, milyonlarca ilgilinin gündeminde yer alıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Platformu geçen günlerde Meclis’te bir dizi önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde hem AK Parti hem de MHP temsilcileri ile bir araya gelindi. Sorunun çözüm için 5 alternatif üzerinde duruluyor. Konu hakkında son gelişmeleri CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan son gelişmeleri aktardı. İşte, EYT için 5 formül detayı

1/7EYT SON DURUM: Uygulanacak formülün detayları belli oluyor... İşte masadaki çözüm

Milyonlarca kişinin beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda detaylar ortaya çıkmaya başladı.

2/7EYT SON DURUM: Uygulanacak formülün detayları belli oluyor... İşte masadaki çözüm

Kulis bilgilerine göre sorunun bu yıl içerisinde çözülmesi bekleniyor. Peki masadaki formüller neler? CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan son gelişmeleri aktardı.

3/7EYT SON DURUM BİLGİLERİ

EYT SON DURUM BİLGİLERİ

Arda Erdoğan'ın açıklamaları ve masada duran 5 formül:

Birinci formül: 3600 günü dolduran kadın 50, erkek 55 yaşında emekli olabilir

Bu formülde 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 3600 günü doldurmaları halinde kadınlar için 50 erkeler için 55 yaşında emekli olabilecekleri bir seçenek göze çarpıyor.

4/7İkinci formül: Kadınlarda 7 bin 200, erkeklerde 9 bin günü dolduran emekli olabilir

İkinci formül: Kadınlarda 7 bin 200, erkeklerde 9 bin günü dolduran emekli olabilir

Burada yine 1999 öncesindeki emeklilik şartları göz önüne alınacak. Kadınların 7200 prim günün erkelerin ise 9 bini prim gününü doldurarak emekli olabilmeleri öngörülüyor. Bu formülde yaş şartına bakılmayacak. 1999 öncesindeki emeklilik şartları gibi yaşa bakılmadan prim günü doldurularak emekli olunabilecek.

5/7Üçüncü formül: Emekliliğe kalan süre için her yıl belli oranda kesinti ile emekli olunabilir

Üçüncü formül: Emekliliğe kalan süre için her yıl belli oranda kesinti ile emekli olunabilir

Bu maddede önemli bir detay bulunuyor. Bu artı çalışanın kabul etmesi gerekiyor. Kalan yılları için maaşından bir kesinti oranı belirlenecek. Ve bu sabit kesinti oranının da devlet tarafından belirlenmesi gerekiyor. Bu oranın önceden belirlenmesi ve çalışanın bunu kabul etmesi gerekiyor.

6/7Dördüncü formül: Kanundaki yaşa kadar maaş kesintisi ile emekli olunabilir

Dördüncü formül: Kanundaki yaşa kadar maaş kesintisi ile emekli olunabilir

Kişinin kabul etmesi halinde kanundaki yaşa kadar maaş kesintisi ile emekli olunabilecek. Kanundaki yaşı karşıladığı zaman maaşındaki kesinti sona ererek kişi hak ettiği emekli maaşını alacak.

7/7Beşinci formül: 5 bin ile 9 bin 750 prim günün dolduran emekli olabilir

Beşinci formül: 5 bin ile 9 bin 750 prim günün dolduran emekli olabilir

9 Eylül 1999 öncesinde işe girenler için ilk sigortalı oldukları tarihe göre 5 bin ile 5975 prim günü dolduranlar yaş dikkate alınmadan emekli olabilecek.

Elde olan 5 seçeneğin de çok farklı sonuçları var. Bütün bu sonuçlar alışıyor. Henüz EYT için net bir karar verilmiş değil.

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