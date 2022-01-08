EYT son durum bugün haberleri: 8 Ocak 2022 Bakan Bilgin'den EYT açıklaması!
EYT son durum haberleri 8 Ocak 2022...EYT olarak bilinen Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yaşanan gelişmelerin akabinde son durum bilgileri merak konusu olan EYT'liler için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den kritik bir açıklama geldi. Bakan Bilgin, EYT sorununu yaşayan vatandaşlar için önemli açıklamalarda bulundu. İşte, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için önemli detaylar
EYT son durum bilgileri, Emeklikte Yaşa Takılanlar tarafından 2022 yılının ilk günleri gündemde tutuluyor. 3600 ek gösterge, asgari ücret, öğretmenlik meslek kanunu gibi pek çok konuda gelişmeler kat eden hükumetten EYT için de beklenti içerisinde bulunan pek çok vatandaş, son durum bilgilerini sorguluyor. İşte, Bakan Bilgin'den 8 Ocak tarihli CNN TÜRK yayınında EYT son durum açıklamaları
EYT SON DURUM 2022
* Emeklilik meselesi 3 şarta bağlanmış. 1 prim gün sayısını tamamlama, 2 yıl, 3'üncüsü yaş... Üçüncü şık sorun. Yaş şartını yerine getirmemiş olanlarla ilgili sorun.* Yaş da bu işin şartlarından biri denilen bir anayasa kararı var. Prim ödeyecek insan sayısı ile emekli olacak insan sayısı arasında bir oran var.* Türkiye'de bu rakam 2'nin altına düştü. Düzenlemeler yapılırken bunlar dikkate alınmıştır. Emekliliğimizi planladığımız için bize haksızlık yapıldı diyorlar.
* Çalışma programı içinde var. Ama aşama aşama çözüyoruz. Öncelikli sorunlarımız emeklilerimizin durumu, 3600 ek gösterge, sözleşmeli personel...* Tüm bunları düzenleyecek düzenleme yapmak. İşçi sendikalarımızla yapacağımız sözleşme hakları ve enflasyon farkları çalışmalarımız var. Tüm çalışmaları ele alacağız. Önceliklerimizi sıraladım.