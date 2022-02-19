EYT SON DURUM: Emeklilikte yaşa takılanlar hakkında yapılan güncel açıklamalar...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Suriyelilere nüfus ayarıSuriyelilere nüfus ayarı#Suriyeli
Malatyada görülmemiş protesto Sebebi belli olduMalatya'da görülmemiş protesto! Sebebi belli oldu#Yeni Malatyaspor
Avrupayı Zeynep vurdu İnanılmaz görüntüler... Çok sayıda ölü ve yaralı varAvrupa'yı 'Zeynep' vurdu! İnanılmaz görüntüler... Çok sayıda ölü ve yaralı var#Eunice Fırtınası
Cumhurbaşkanı Erdoğandan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Rusya balistik füzeleri fırlattı, Putin böyle izledi İşte ilk görüntüler...Rusya balistik füzeleri fırlattı, Putin böyle izledi! İşte ilk görüntüler...#RUSYA
Yetkili isim duyurdu: Rusya saldırmaya hazır Peş peşe patlama sesleri...Yetkili isim duyurdu: Rusya saldırmaya hazır! Peş peşe patlama sesleri...#RUSYA
Teknoloji devinin başı belada 5 milyon euro cezaya çarptırıldıTeknoloji devinin başı belada! 5 milyon euro cezaya çarptırıldı#Apple
Cinayeti 14 yaşındaki kızının üzerine yıktı Gerçek böyle ortaya çıktıCinayeti 14 yaşındaki kızının üzerine yıktı! Gerçek böyle ortaya çıktı#BURSA
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor Yargıtaydan önemli iş kararıMilyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yargıtay'dan önemli iş kararı#İstifa
Konyada tur otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar varKonya'da tur otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var#Konya
İkiz kardeşler buluşuyor: Hayranları, nefeslerini tuttu'İkiz' kardeşler buluşuyor: Hayranları, nefeslerini tuttu#Kate Middleton
Yıldızların arkasındaki karanlık Kime dokunsa şampiyon oluyor ama...Yıldızların arkasındaki karanlık! Kime dokunsa şampiyon oluyor ama...#Eteri Tutberidze
Hande Erçelin hamlesine Kerem Bürsinden jet karşılıkHande Erçel'in hamlesine Kerem Bürsin'den jet karşılık!#Hande Erçel
Ünlü oyuncunun annesi dev yapım şirketini aramış: Oğlumun tuvalete gitmesine izin verinÜnlü oyuncunun annesi dev yapım şirketini aramış: Oğlumun tuvalete gitmesine izin verin#Tom Holland
Adayı karıştırdı... Kim bu MakbuleAdayı karıştırdı... Kim bu Makbule? #Kripto Para Piyasaları
HABERLEREkonomi Haberleri

EYT SON DURUM: Emeklilikte yaşa takılanlar hakkında yapılan güncel açıklamalar...

#EYT#Emeklilikte Yaşa Takılanlar#Eyt Son Dakika

EYT ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. EYT'nin ne zaman çıkacağı gündemde yer alıyor. İlk sigortalı olduğu tarih 1999 yılının eylül ayından önce olanlar emeklilikte yaşa takılıyorlar. 1999’un eylül ayında sosyal güvenlik sisteminde yapılan değişiklikle sigortalılık süresi ve prim gün sayısına ek olarak emeklilik için bir de yaş şartı getirildi. Peki, EYT ne zaman çıkacak? İşte son açıklamalar

1/6EYT SON DURUM: Emeklilikte yaşa takılanlar hakkında yapılan güncel açıklamalar...

EYT'nin ne zaman çıkacağı konusu merak ediliyor. Konu ile ilgili açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapıldı.

2/6EYT SON DURUM: Emeklilikte yaşa takılanlar hakkında yapılan güncel açıklamalar...

Bakan Bilgin, 'Çalışma programı içinde var. Ama aşama aşama çözüyoruz. Öncelikli sorunlarımız emeklilerimizin durumu, 3600 ek gösterge, sözleşmeli personel...' açıklamasını yaptı.

3/6EYT NE ZAMAN ÇIKACAK

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin CNN TÜRK’te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Bakan Bilgin EYT ile ilgili açıklaması şu şekilde:

Emeklilik meselesi 3 şarta bağlanmış. 1 prim gün sayısını tamamlama, 2 yıl, 3'üncüsü yaş... Üçüncü şık sorun. Yaş şartını yerine getirmemiş olanlarla ilgili sorun.

Yaş da bu işin şartlarından biri denilen bir anayasa kararı var. Prim ödeyecek insan sayısı ile emekli olacak insan sayısı arasında bir oran var.

Türkiye'de bu rakam 2'nin altına düştü. Düzenlemeler yapılırken bunlar dikkate alınmıştır. Emekliliğimizi planladığımız için bize haksızlık yapıldı diyorlar.

4/6EYT SON DURUM: Emeklilikte yaşa takılanlar hakkında yapılan güncel açıklamalar...

Çalışma programı içinde var. Ama aşama aşama çözüyoruz. Öncelikli sorunlarımız emeklilerimizin durumu, 3600 ek gösterge, sözleşmeli personel...

Tüm bunları düzenleyecek düzenleme yapmak. İşçi sendikalarımızla yapacağımız sözleşme hakları ve enflasyon farkları çalışmalarımız var. Tüm çalışmaları ele alacağız. Önceliklerimizi sıraladım.

5/6EYT NEDİR

EYT NEDİR?

8 Eylül 1999’da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirildi. 8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı.

6/6EYT SON DURUM: Emeklilikte yaşa takılanlar hakkında yapılan güncel açıklamalar...

Sonuç olarak, emekli olmak için üç şartın (sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının) birlikte sağlanması aranmaya başladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#EYT#Emeklilikte Yaşa Takılanlar#Eyt Son Dakika