EYT son dakika haberleri: (Emeklilikte yaşa takılanlar) EYT nedir, yasa çıkacak mı?
EYT'de son durum, yeni yıl öncesi yeniden gündeme geldi. 3600 ek gösterge ve asgari ücret çalışması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın düğmeye basmasının ardından gözler EYT'de son dakika gelişmelere çevrildi. AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Vatandaşların talepleri dinlenir, bunlar içerisinde meşru olanlar eldeki imkanlarla değerlendirilir." dedi. Sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olanlar yapılan düzenleme sonrası emeklilikte yaş şartına takılanlar EYT'li sayılmaya başlanmıştı. Peki, EYT nedir, yasa çıkacak mı? İşte, EYT'de son durum bilgileri.
EYT'de son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaş tarafından takip edilirken, Bakanlık'tan açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan geçtiğimiz günlerde yapılan yazılı açıklamada öncelikli gündemlerinde emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili çalışma bulunmadığı aktarıldı. EYT 1999 yılında gelen düzenleme ile ortaya çıkmıştı. 8 Eylül 1999’da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi ve prim ödeme şartlarının yanına bir de yaş şartı getirilmişti. Buna göre emekli olmak için üç şartın (sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının) birlikte sağlanması aranmaya başladı.
EYT EN ZAMAN ÇIKACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacının oluştuğu belirtilerek "Son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacı oluşmuştur. Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.
Öte yandan AK Parti’li Numan Kurtulmuş, Samsun'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. EYT’yle ilgili de açıklama yapan Kurtulmuş, “Vatandaşların talepleri dinlenir, bunlar içerisinde meşru olanlar eldeki imkanlarla değerlendirilir. Milletimizin konuştuğu ama hükümetimizin bilmediği hiçbir konu olamaz. Bunların hepsi konuşulur ve tartışılır. Eldeki imkanlar, rasyonel şartlar ve öncelik meselesine göre en makul şekilde vatandaşların talepleri karşılanır. Ekonomi sadece bir paralele bakılarak değerlendirilemez, çok yönlü ve kapsamlı bir konudur. Faiz, dolar, yatırım, istihdam, enflasyon da bunlardan bazılarıdır." dedi.
TOPLU ÖDEME YAPILIRSA EMEKLİ OLUNUR MU?
Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan EYT ile ilgili merak edilen bir soruyu yanıtladı. İşte o soru ve Doğan’ın cevabı..
1998 SSK girişliyim, 2600 günüm var. 1967 doğumluyum. EYT çıkarsa, toplu ödeme yapıp, prim günümü 3600’e tamamlayıp emekli olabilir miyim? Yaşım tutuyor.
Emeklilikte yaşa takılanların sorununa yönelik çözümde şimdilik bir gelişme yok. Bilinen, üzerinde çalışıldığı yönünde. Ancak 2022’nin sonuna kadar gündeme gelmeyeceği de söyleniyor. EYT’lilere imkan çıksa bile yararlanamazsınız. Geriye dönük primleri topluca ödeyerek, emekli olma imkanı bulunmuyor.
1998 SSK girişliyim, 2600 günüm var. 1967 doğumluyum. EYT çıkarsa, toplu ödeme yapıp, prim günümü 3600’e tamamlayıp emekli olabilir miyim? Yaşım tutuyor.
Emeklilikte yaşa takılanların sorununa yönelik çözümde şimdilik bir gelişme yok. Bilinen, üzerinde çalışıldığı yönünde. Ancak 2022’nin sonuna kadar gündeme gelmeyeceği de söyleniyor. EYT’lilere imkan çıksa bile yararlanamazsınız. Geriye dönük primleri topluca ödeyerek, emekli olma imkanı bulunmuyor.
EYT NEDİR?
8 Eylül 1999’da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirildi. 8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı.
Sonuç olarak, emekli olmak için üç şartın (sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının) birlikte sağlanması aranmaya başladı.
Sonuç olarak, emekli olmak için üç şartın (sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının) birlikte sağlanması aranmaya başladı.