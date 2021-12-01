EYT son dakika haberleri: (Emeklilikte yaşa takılanlar) EYT nedir, yasa çıkacak mı?

EYT'de son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaş tarafından takip edilirken, Bakanlık'tan açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan geçtiğimiz günlerde yapılan yazılı açıklamada öncelikli gündemlerinde emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili çalışma bulunmadığı aktarıldı. EYT 1999 yılında gelen düzenleme ile ortaya çıkmıştı. 8 Eylül 1999’da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi ve prim ödeme şartlarının yanına bir de yaş şartı getirilmişti. Buna göre emekli olmak için üç şartın (sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının) birlikte sağlanması aranmaya başladı.