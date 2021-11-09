EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) hakkında son dakika haberleri ve son açıklamalar

"3600'ü toplu sözleşme maddesi haline getirdik" Bakan Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ve 3600 ek göstergeye ilişkin soruya da şu cevabı verdi:



"Bakanlığımızın alanında olan bütün konuları; erken emekliliği, 3600'ü, sözleşmeli personelin kamu haklarına sahip olması; tüm bunların komisyonlarını kurduk. Komisyonlarımız çalışıyor. Maliyet üzerinde çalışıyoruz, kapsamlarını çalışıyoruz. Bunlar neticelenmeden, bir açıklama yapmak istemiyorum, ama toplumda büyük bir rahatlama yapacak. Zaten 3600'ü toplu sözleşme maddesi haline getirdik. O bizim için yükümlülük oldu. Bunları çözeceğiz."



Toplu sözleşmeye yönelik zam ile Türkiye Taşkömürü Kurumunun norm kadro açığı sorusu üzerine Bilgin, "İnşallah çözülecek. Sayın Bakanımızla görüştüm, olumlu yanıt verdi. Çözeceğiz." dedi.



Maden şehidi çocuklarının kamuda istihdamıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı sorulan Bilgin, "Sorunun farkındayız. Tarihi ortadan kaldırıp genelleştirmeyi düşünüyoruz. Meclisimize intikal ettireceğiz. Bu yasal bir düzenlemeyi gerektiriyor, gerekli öneriyi yapacağız. Mecliste yasa tasarısıyla yapılacak düzenlemeyle halledileceğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.



Bilgin, okullarda temizlik ve güvenlik personeli alımına ilişkin soru üzerine de şunları paylaştı:



"Bu düzenlemeyi Milli Eğitim Bakanlığı yapıyor. Bakanlığın bize bir talebi vardı, bunu da pandemi nedeniyle biz karşılıyoruz, yoksa biz bunu karşılamayız. Milli Eğitim Bakanlığı kendi personeliyle o işleri yapacak. Ancak olağanüstü şartlardan geçiyoruz. Eğitime uzun süre ara verildi. Bizim destek olmamız gerektiği konusunda Milli Eğitim Bakanlığından gelen talebi karşıladık. Okulların işlevlerini gerçekleştirmesi bakanlık personelinin işi. Biz oraya sadece katkı yapıyoruz, olağanüstü şartlar nedeniyle. Yoksa bizim öyle bir görevimiz yok."



Daha sonra Bilgin, Zonguldak Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Ziyaretlerde, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da hazır bulundu.