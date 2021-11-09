EYT ne zaman çıkacak ve kimleri kapsayacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlarda son dakika bilgiler
EYT, son dakika haberleri ve bilgileri ile takip edilmeye devam ediyor. Sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısını yerine getiren yüz binlerce kişi, yaş koşulunu yerine getiremediği için emekli olamıyor. Yaş şartını yerine getiremedikleri için emekli olup aylık alamayan yüz binlerce kişi, Mecliste temsil edilen partilerden emekli olmalarını sağlayacak düzenlemeyi hayata geçirmelerini bekliyor. Peki, EYT çıkacak mı? EYT'de son durum ne?
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1
"EYT ne zaman çıkacak?" sorusu ve son durum bilgileri ile gündemde yer almaya devam ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar'da son durum detayları, son günlerde gündeme gelen haberler ile dikkat çekiyor. Prim gün süresini doldurmasına rağmen yaş şartını yerine getiremediği için emekli olamayan yüz binlerce kişi, emekli olmalarını sağlayacak düzenlemenin hayata geçmesini bekliyor. Bu konuda son günlerde ise hareketli dakikalar yaşanıyor. İşte, Emeklilikte Yaşa Takılanlarda son dakika bilgiler...
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EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?
Hürriyet’ten Nuray Babacan konu ile ilgili haberinde bir çalışmanın olduğunun öne sürüldüğünü dile getirdi. Bir süreden beri kamuoyundan gelen talep ve istekler dikkate alınarak, dar gelirli ve dezavantajlı gruplar konusunda, ilgili bakanlıklara çalışma yapması talimatı verildiği öğrenildi.
Söz konusu habere göre ilk ön çalışmanın, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda Çalışma Bakanlığı’nda başlayacağı öne sürüldü. Çalışmanın ‘ara formül’ niteliğinde olduğu ve sadece mağduriyeti belli oranda gidereceği belirtildi. Buna göre, bir kereye mahsus olmak üzere, sigorta prim gün sayısını doldurup, emekli olmak için gerekli yaş süresini bekleyenler için, bir düzenleme tartışılıyor.
Bekleme süresini 2-3 yıl düşürmeyi amaçlayan plana göre, prim gün sayısını tamamlayanlar veya şu anda emekli olmak için 56 yaşını bekleyenlere 2-3 yıllık bir avantaj sağlanacak. Çalışmayla ilgili olarak maliyet analizi yapılacağı, kaç kişinin yararlanacağı ve sonuçlarıyla ilgili değerlendirmeler hazırlanacağı ifade ediliyor.
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EYT KİMLERİ KAPSIYOR?
8 Eylül 1999’da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirildi. 8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı.
Sonuç olarak, emekli olmak için üç şartın (sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının) birlikte sağlanması aranmaya başladı.
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EYT NEDİR?
Uygulamaların kendilerini etkilediğinibelirten kişilere ‘emeklilikte yaşa takılanlar (EYT’li) deniyor. EYT’lilerin ifade ettiğine göre; emekliliğine az bir süre kalanlar düzenlemeden sonra yıllarca beklemek zorunda kaldı.