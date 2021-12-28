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Ekonomi
Haber Giriş: 28 Aralık 2021 - 11:10 | 

EYT ne zaman çıkacak, nedir? EYT son dakika haberleri

EYT merak edilen konular arasında bulunuyor. Emeklilikte yaşa takılanlar kendileri ile ilgili bir gelişme olup olmayacağını öğrenmek istiyorlar. 8 Eylül 1999’da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi ve prim ödeme şartlarının yanına bir de yaş şartı getirildi. Peki, EYT ne zaman çıkacak, çıkacak mı?

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EYT ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ‘Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır.’ denilmişti. Hürriyet Gazetesi’nden Noyan Doğan, ‘Emeklilikte yaşa takılanların sorununa yönelik çözümde şimdilik bir gelişme yok. Bilinen, üzerinde çalışıldığı yönünde. Ancak 2022’nin sonuna kadar gündeme gelmeyeceği de söyleniyor.’ Açıklamasını yaptı.
2EYT EN ZAMAN ÇIKACAK

EYT EN ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacının oluştuğu belirtilerek "Son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacı oluşmuştur. Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.
3EYT NEDİR

EYT NEDİR?

8 Eylül 1999’da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirildi. 8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı.

Sonuç olarak, emekli olmak için üç şartın (sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının) birlikte sağlanması aranmaya başladı.
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