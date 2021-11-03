EYT son dakika haberleri: EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? İşte son durum bilgisi
EYT’de son durum gündemde yer almaya devam ediyor. EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) ile ilgili son günlerde art arda gelen açıklamaların ardından yasadaki değişikliklerin neler olacağına odaklanan milyonlarca vatandaş tarafından merak konusu oldu. Hürriyet’ten Nuray Babacan konu ile ilgili haberinde bir çalışmanın olduğunun öne sürüldüğünü dile getirdi. Çalışmanın ‘ara formül’ niteliğinde olduğu ve sadece mağduriyeti belli oranda gidereceği aktarıldı. Peki, EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili detaylar.
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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konu ile ilgili düzenlemenin ne zaman yürürlüğe gireceğini merak ediyorlar. Hükümette, dar gelirli ve dezavantajlı gruplar konusunda, ilgili bakanlıklara çalışma yapması talimatı verildiği öğrenildi. Bu çalışmalar arasında EYT’nin de yer aldığı öne sürüldü. İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?
Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre İlk ön çalışmanın, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda Çalışma Bakanlığı’nda başlayacağı öne sürüldü. Çalışmanın ‘ara formül’ niteliğinde olduğu ve sadece mağduriyeti belli oranda gidereceği belirtildi. Buna göre, bir kereye mahsus olmak üzere, sigorta prim gün sayısını doldurup, emekli olmak için gerekli yaş süresini bekleyenler için, bir düzenleme tartışılıyor.
Bekleme süresini 2-3 yıl düşürmeyi amaçlayan plana göre, prim gün sayısını tamamlayanlar veya şu anda emekli olmak için 56 yaşını bekleyenlere 2-3 yıllık bir avantaj sağlanacak. Çalışmayla ilgili olarak maliyet analizi yapılacağı, kaç kişinin yararlanacağı ve sonuçlarıyla ilgili değerlendirmeler hazırlanacağı ifade ediliyor.
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EYT KİMLERİ KAPSIYOR?
8 Eylül 1999’da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirildi. 8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı.
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Sonuç olarak, emekli olmak için üç şartın (sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının) birlikte sağlanması aranmaya başladı.