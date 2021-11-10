EYT ne zaman çıkacak, kimler yararlanacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar'da (EYT) son durum ne? Bakan Bilgin'den flaş açıklamalar
EYT'de son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası için hükümet çalışmalara başlarken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konu ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Bilgin yaptığı açıklamada, "Maliyetleri ve diğer detayları çalışıp diğer bakanlıklarla ve sendikalarla bir araya gelip görüşeceğiz. " dedi. Peki, EYT ne zaman çıkacak, kimler yararlanacak? İşte, EYT'te son durum bilgileri ve konuyla ilgili açıklamalar.
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1
EYT ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. 8 Eylül 1999’da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi ve prim ödeme şartlarının yanına bir de yaş şartı getirildi. Peki, EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? İşte son durum
EYT’de son durumun ne olduğu merak ediliyor. Emeklilikte yaşa takılanlar haberleri gündemde yer alıyor. Konu ile ilgili son açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapıldı. Bakan Bilgin açıklamasında, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), 3600 ek gösterge ve asgari ücret düzenlemesine ilişkin sorulara yanıt verdi ve kapsamlı bir çalışma yaptıklarını duyurdu.
2
EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT, asgari ücret ve 3600 ek göstergeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), 3600 ek gösterge ve Asgari Ücret düzenlemesine ilişkin sorulara, "Kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Maliyetleri ve diğer detayları çalışıp diğer bakanlıklarla ve sendikalarla bir araya gelip görüşeceğiz. Karar aşamasına gelince paylaşırız." yanıtını verdi.
3
EYT KİMLERİ KAPSIYOR?
8 Eylül 1999’da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirildi. 8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı.
Sonuç olarak, emekli olmak için üç şartın (sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının) birlikte sağlanması aranmaya başladı.