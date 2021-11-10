EYT ne zaman çıkacak, kimler yararlanacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar'da (EYT) son durum ne? Bakan Bilgin'den flaş açıklamalar

EYT ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. 8 Eylül 1999’da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi ve prim ödeme şartlarının yanına bir de yaş şartı getirildi. Peki, EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? İşte son durum



EYT’de son durumun ne olduğu merak ediliyor. Emeklilikte yaşa takılanlar haberleri gündemde yer alıyor. Konu ile ilgili son açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapıldı. Bakan Bilgin açıklamasında, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), 3600 ek gösterge ve asgari ücret düzenlemesine ilişkin sorulara yanıt verdi ve kapsamlı bir çalışma yaptıklarını duyurdu.