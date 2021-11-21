EYT ne zaman çıkacak? İşte gündemdeki en son Emeklilikte Yaşa Takılanlar gelişmeleri
Emeklilikte yaşa takılanlara çözüm arayışı bir süredir gündemde. Emekli olmak için kanunen gereken prim sayısını doldurmalarına karşın emekli olma yaşları gelmediği için emekli olamayan vatandaşlar, konuya dair yaşanan son gelişmelerden anbean haberdar olmak istiyor. Peki, Emeklilikte Yaşa Takılanlarda yeni gelişme var mı? EYT ne zaman çıkacak?
Yıllardır belli aralıklarla gündeme gelen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu, son haftalarda kamuoyunda yeniden yer bulmaya başladı. Bu kapsamda beklenti içinde olan ve kanunda belirtilen prim gün sayısını doldurmalarına karşın yaş şartı nedeniyle emekli aylığı alamayan pek çok vatandaş, konuya dair gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte, milyonlarca vatandaşın gündemindeki EYT hakkında son gelişmeler...
Bakanlıktan yapılan açıklamada, son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacının oluştuğu belirtilerek, "Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır." ifadeleri yer aldı. Gündemde EYT çalışması yer almazken, düzenlemenin ne zaman ele alınacağı da henüz belli değil.
EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacının oluştuğu belirtilerek "Son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacı oluşmuştur. Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.
EYT ile ilgili 2022'de kapsamlı çalışmaların yapılması bekleniyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
EYT ile ilgili 2022'de kapsamlı çalışmaların yapılması bekleniyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
EYT KİMLERİ KAPSIYOR?
8 Eylül 1999’da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirildi. 8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı.
Sonuç olarak, emekli olmak için üç şartın (sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının) birlikte sağlanması aranmaya başladı.
Sonuç olarak, emekli olmak için üç şartın (sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının) birlikte sağlanması aranmaya başladı.