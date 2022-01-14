EYT ne zaman çıkacak? İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlarda son durum

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacının oluştuğu belirtilerek "Son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacı oluşmuştur. Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.



Öte yandan AK Parti’li Numan Kurtulmuş, Samsun'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. EYT’yle ilgili de açıklama yapan Kurtulmuş, “Vatandaşların talepleri dinlenir, bunlar içerisinde meşru olanlar eldeki imkanlarla değerlendirilir. Milletimizin konuştuğu ama hükümetimizin bilmediği hiçbir konu olamaz. Bunların hepsi konuşulur ve tartışılır. Eldeki imkanlar, rasyonel şartlar ve öncelik meselesine göre en makul şekilde vatandaşların talepleri karşılanır." dedi.