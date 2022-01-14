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EYT ne zaman çıkacak? İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlarda son durum

#EYT#EYT Ne Zaman Çıkacak?

Yıllardır belli aralıklarla gündeme gelen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu, son haftalarda kamuoyunda yeniden yer bulmaya başladı. Bu kapsamda beklenti içinde olan ve kanunda belirtilen prim gün sayısını doldurmalarına karşın yaş şartı nedeniyle emekli aylığı alamayan pek çok vatandaş, konuya dair gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, EYT ne zaman çıkacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlarda son durum ne?

1/4EYT ne zaman çıkacak İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlarda son durum

Emeklilikte Yaşa Takılanlara çözüm arayışı bir süredir gündemde. Emekli olmak için kanunen gereken prim sayısını doldurmalarına karşın emekli olma yaşları gelmediği için emekli olamayan vatandaşlar, konuya dair yaşanan son gelişmelerden anbean haberdar olmak istiyor. İşte, Emeklilikte Yaşa Takılanlarda son durum ve gelişmeler...

2/4EYT NE ZAMAN ÇIKACAK

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacının oluştuğu belirtilerek "Son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacı oluşmuştur. Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan AK Parti’li Numan Kurtulmuş, Samsun'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. EYT’yle ilgili de açıklama yapan Kurtulmuş, “Vatandaşların talepleri dinlenir, bunlar içerisinde meşru olanlar eldeki imkanlarla değerlendirilir. Milletimizin konuştuğu ama hükümetimizin bilmediği hiçbir konu olamaz. Bunların hepsi konuşulur ve tartışılır. Eldeki imkanlar, rasyonel şartlar ve öncelik meselesine göre en makul şekilde vatandaşların talepleri karşılanır." dedi.

3/4TOPLU ÖDEME YAPILIRSA EMEKLİ OLUNUR MU

TOPLU ÖDEME YAPILIRSA EMEKLİ OLUNUR MU?

Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan EYT ile ilgili merak edilen bir soruyu yanıtladı. İşte o soru ve Doğan’ın cevabı..

1998 SSK girişliyim, 2600 günüm var. 1967 doğumluyum. EYT çıkarsa, toplu ödeme yapıp, prim günümü 3600’e tamamlayıp emekli olabilir miyim? Yaşım tutuyor.

Emeklilikte yaşa takılanların sorununa yönelik çözümde şimdilik bir gelişme yok. Bilinen, üzerinde çalışıldığı yönünde. Ancak 2022’nin sonuna kadar gündeme gelmeyeceği de söyleniyor. EYT’lilere imkan çıksa bile yararlanamazsınız. Geriye dönük primleri topluca ödeyerek, emekli olma imkanı bulunmuyor.

4/4EYT ne zaman çıkacak İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlarda son durum

 

 

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