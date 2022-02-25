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EYT ne zaman çıkacak? EYT son dakika haberleri! İşte 5 formül

#EYT#Emeklilikte Yaşa Takılanlar#Eyt Son Dakika

EYT ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. İlk sigortalı olduğu tarih 1999 yılının eylül ayından önce olanlar emeklilikte yaşa takılıyorlar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 'Çalışma programı içinde var. Ama aşama aşama çözüyoruz. Öncelikli sorunlarımız emeklilerimizin durumu, 3600 ek gösterge, sözleşmeli personel...' dedi. Peki, EYT ne zaman çıkacak? İşte üzerinde durulan 5 formül

1/5EYT ne zaman çıkacak EYT son dakika haberleri İşte 5 formül

EYT’nin ne zaman çıkacağı merak ediliyor. 3600 ek gösterge için çalışmalar devam ederken gözler emeklilikte yaşa takılanlar için atılacak adımlara çevrildi. EYT için atılacak adımlar ile yasa çerçevesinin neleri kapsayacağı da merak edilen bir diğer konu oldu. Sorunun çözümü için 5 alternatif üzerinde duruluyor. Konu hakkında son gelişmeleri CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan son gelişmeleri bildirdi.

2/5EYT İÇİN 5 FORMÜL

EYT İÇİN 5 FORMÜL

Arda Erdoğan'ın açıklamaları ve masada duran 5 formül:

Birinci formül: 3600 günü dolduran kadın 50, erkek 55 yaşında emekli olabilir

Bu formülde 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 3600 günü doldurmaları halinde kadınlar için 50 erkeler için 55 yaşında emekli olabilecekleri bir seçenek göze çarpıyor.

İkinci formül: Kadınlarda 7 bin 200, erkeklerde 9 bin günü dolduran emekli olabilir

Burada yine 1999 öncesindeki Emeklilik şartları göz önüne alınacak. Kadınların 7200 prim günün erkelerin ise 9 bini prim gününü doldurarak emekli olabilmeleri öngörülüyor. Bu formülde yaş şartına bakılmayacak. 1999 öncesindeki emeklilik şartları gibi yaşa bakılmadan prim günü doldurularak emekli olunabilecek.

3/5EYT ne zaman çıkacak EYT son dakika haberleri İşte 5 formül

Üçüncü formül: Emekliliğe kalan süre için her yıl belli oranda kesinti ile emekli olunabilir

Bu maddede önemli bir detay bulunuyor. Bu artı çalışanın kabul etmesi gerekiyor. Kalan yılları için maaşından bir kesinti oranı belirlenecek. Ve bu sabit kesinti oranının da devlet tarafından belirlenmesi gerekiyor. Bu oranın önceden belirlenmesi ve çalışanın bunu kabul etmesi gerekiyor.

Dördüncü formül: Kanundaki yaşa kadar maaş kesintisi ile emekli olunabilir

Kişinin kabul etmesi halinde kanundaki yaşa kadar maaş kesintisi ile emekli olunabilecek. Kanundaki yaşı karşıladığı zaman maaşındaki kesinti sona ererek kişi hak ettiği emekli maaşını alacak.

Beşinci formül: 5 bin ile 9 bin 750 prim günün dolduran emekli olabilir

9 Eylül 1999 öncesinde işe girenler için ilk sigortalı oldukları tarihe göre 5 bin ile 5975 prim günü dolduranlar yaş dikkate alınmadan emekli olabilecek.Elde olan 5 seçeneğin de çok farklı sonuçları var. Bütün bu sonuçlar alışıyor. Henüz EYT için net bir karar verilmiş değil.

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EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin CNN TÜRK’te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Bakan Bilgin EYT ile ilgili açıklaması şu şekilde:

Emeklilik meselesi 3 şarta bağlanmış. 1 prim gün sayısını tamamlama, 2 yıl, 3'üncüsü yaş... Üçüncü şık sorun. Yaş şartını yerine getirmemiş olanlarla ilgili sorun.

Yaş da bu işin şartlarından biri denilen bir anayasa kararı var. Prim ödeyecek insan sayısı ile emekli olacak insan sayısı arasında bir oran var.

Türkiye'de bu rakam 2'nin altına düştü. Düzenlemeler yapılırken bunlar dikkate alınmıştır. Emekliliğimizi planladığımız için bize haksızlık yapıldı diyorlar.

5/5EYT ne zaman çıkacak EYT son dakika haberleri İşte 5 formül

Çalışma programı içinde var. Ama aşama aşama çözüyoruz. Öncelikli sorunlarımız emeklilerimizin durumu, 3600 ek gösterge, sözleşmeli personel...

Tüm bunları düzenleyecek düzenleme yapmak. İşçi sendikalarımızla yapacağımız sözleşme hakları ve enflasyon farkları çalışmalarımız var. Tüm çalışmaları ele alacağız. Önceliklerimizi sıraladım.

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#EYT#Emeklilikte Yaşa Takılanlar#Eyt Son Dakika