EYT ne zaman çıkacak? EYT son dakika haberleri

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Elektrikte sona doğru Taslak hazır... İşte paketin ayrıntılarıElektrikte sona doğru! Taslak hazır... İşte paketin ayrıntıları#Elektrik Faturaları
İğrenç olayda kan donduran detaylar Anne sustu, öğretmen tacizi 1 yıl daha devam ettiİğrenç olayda kan donduran detaylar! Anne sustu, öğretmen tacizi 1 yıl daha devam etti#ÖĞRETMEN
Gece yarısı bombayı patlattı Şenol Güneş hayırlı olsunGece yarısı bombayı patlattı! 'Şenol Güneş hayırlı olsun'#Şenol Güneş
Etiketler bu kez indi Bazı ürünlerde yüzde 30u bulduEtiketler bu kez indi! Bazı ürünlerde yüzde 30'u buldu#KDV
En kritik 48 saat... Rusyadan Ukrayna sınırına binlerce birlik daha gittiEn kritik 48 saat... Rusya'dan Ukrayna sınırına binlerce birlik daha gitti!#RUSYA
28 Şubat ne alaka28 Şubat ne alaka#28 Şubat
Pandemide bahar umuduPandemide bahar umudu#Omikron
Erdoğan cumhurbaşkanı adayı olamaz mıErdoğan cumhurbaşkanı adayı olamaz mı?#Sabih Kanadoğlu
Burak Elmastan Okan Buruk için şoke eden sözler Ben olduğum sürece gelemezBurak Elmas'tan Okan Buruk için şoke eden sözler! 'Ben olduğum sürece gelemez'#Galatasaray
Çılgın Sayısal Lotoda dev ikramiye sahibini bulduÇılgın Sayısal Loto'da dev ikramiye sahibini buldu!#Çılgın Sayısal Loto
Milli gururlarımızMilli gururlarımız#Sena Elçin Karakaş
Türkiye ile BAE arasında 13 anlaşmaTürkiye ile BAE arasında 13 anlaşma#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Geççek diye şarkı adı olur mu'Geççek' diye şarkı adı olur mu?#Geççek
Emre Aşıktan Yağmur Sarnıça bir dava daha... 100 bin TL istiyorEmre Aşık'tan Yağmur Sarnıç'a bir dava daha... 100 bin TL istiyor!#Emre Aşık
Bir ömür ayrılmasın yollarımız'Bir ömür ayrılmasın yollarımız'#Birce Akalay
HABERLEREkonomi Haberleri

EYT ne zaman çıkacak? EYT son dakika haberleri

#EYT#Emeklilikte Yaşa Takılanlar#Eyt Son Dakika

EYT ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. EYT'nin ne zaman çıkacağı gündemde yer alıyor. İlk sigortalı olduğu tarih 1999 yılının eylül ayından önce olanlar emeklilikte yaşa takılıyorlar. 1999’un eylül ayında sosyal güvenlik sisteminde yapılan değişiklikle sigortalılık süresi ve prim gün sayısına ek olarak emeklilik için bir de yaş şartı getirildi. Peki, EYT ne zaman çıkacak? İşte son açıklamalar

1/4EYT ne zaman çıkacak EYT son dakika haberleri

EYT'nin ne zaman çıkacağı konusu merak ediliyor. Konu ile ilgili açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapıldı. Bakan Bilgin, 'Çalışma programı içinde var. Ama aşama aşama çözüyoruz. Öncelikli sorunlarımız emeklilerimizin durumu, 3600 ek gösterge, sözleşmeli personel...' açıklamasını yaptı.

2/4EYT NE ZAMAN ÇIKACAK

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin CNN TÜRK’te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Bakan Bilgin EYT ile ilgili açıklaması şu şekilde:

Emeklilik meselesi 3 şarta bağlanmış. 1 prim gün sayısını tamamlama, 2 yıl, 3'üncüsü yaş... Üçüncü şık sorun. Yaş şartını yerine getirmemiş olanlarla ilgili sorun.

Yaş da bu işin şartlarından biri denilen bir anayasa kararı var. Prim ödeyecek insan sayısı ile emekli olacak insan sayısı arasında bir oran var.

Türkiye'de bu rakam 2'nin altına düştü. Düzenlemeler yapılırken bunlar dikkate alınmıştır. Emekliliğimizi planladığımız için bize haksızlık yapıldı diyorlar.

3/4EYT ne zaman çıkacak EYT son dakika haberleri

Çalışma programı içinde var. Ama aşama aşama çözüyoruz. Öncelikli sorunlarımız emeklilerimizin durumu, 3600 ek gösterge, sözleşmeli personel...

Tüm bunları düzenleyecek düzenleme yapmak. İşçi sendikalarımızla yapacağımız sözleşme hakları ve enflasyon farkları çalışmalarımız var. Tüm çalışmaları ele alacağız. Önceliklerimizi sıraladım.

4/4EYT NEDİR

EYT NEDİR?

8 Eylül 1999’da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirildi. 8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı.

Sonuç olarak, emekli olmak için üç şartın (sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının) birlikte sağlanması aranmaya başladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#EYT#Emeklilikte Yaşa Takılanlar#Eyt Son Dakika