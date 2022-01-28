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EYT ne zaman çıkacak? EYT son dakika haberleri

#EYT#Emeklilikte Yaşa Takılanlar#Eyt Son Dakika

EYT gündemde yer alan konular arasında. EYT ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Emeklilikte yaşa takılanların gözü kulağı yeni açıklamalarda. Konu ile ilgili son açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapıldı. Bakan Bilgin, CNN TÜRK’te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı ve son durumu aktardı. Peki, EYT ne zaman çıkacak?

1/4EYT ne zaman çıkacak EYT son dakika haberleri

EYT ile ilgili son dakika haberleri araştırılıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar konusu 2022 itibari ile de gündemde. Konu ile ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ‘Çalışma programı içinde var. Ama aşama aşama çözüyoruz. Öncelikli sorunlarımız emeklilerimizin durumu, 3600 ek gösterge, sözleşmeli personel...’ dedi.

2/4EYT NE ZAMAN ÇIKACAK

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin CNN TÜRK’te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Bakan Bilgin EYT ile ilgili açıklaması şu şekilde:

Emeklilik meselesi 3 şarta bağlanmış. 1 prim gün sayısını tamamlama, 2 yıl, 3'üncüsü yaş... Üçüncü şık sorun. Yaş şartını yerine getirmemiş olanlarla ilgili sorun.

Yaş da bu işin şartlarından biri denilen bir anayasa kararı var. Prim ödeyecek insan sayısı ile emekli olacak insan sayısı arasında bir oran var.

Türkiye'de bu rakam 2'nin altına düştü. Düzenlemeler yapılırken bunlar dikkate alınmıştır. Emekliliğimizi planladığımız için bize haksızlık yapıldı diyorlar.

3/4EYT ne zaman çıkacak EYT son dakika haberleri

Çalışma programı içinde var. Ama aşama aşama çözüyoruz. Öncelikli sorunlarımız emeklilerimizin durumu, 3600 ek gösterge, sözleşmeli personel...

Tüm bunları düzenleyecek düzenleme yapmak. İşçi sendikalarımızla yapacağımız sözleşme hakları ve enflasyon farkları çalışmalarımız var. Tüm çalışmaları ele alacağız. Önceliklerimizi sıraladım.

4/4EYT NEDİR

EYT NEDİR?

8 Eylül 1999’da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirildi. 8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı.

Sonuç olarak, emekli olmak için üç şartın (sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının) birlikte sağlanması aranmaya başladı.

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#EYT#Emeklilikte Yaşa Takılanlar#Eyt Son Dakika