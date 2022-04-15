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EYT ne zaman çıkacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) son dakika haberleri

#EYT#Emeklilikte Yaşa Takılanlar#Eyt Son Dakika

EYT ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusu gündemde yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konunun çalışma programı içerisinde olduğunu duyurmuştu. Son açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu tarafından yapıldı. Peki, EYT ne zaman çıkacak, nedir?

1/4EYT ne zaman çıkacak Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) son dakika haberleri

EYT’nin ne zaman çıkacağı merak ediliyor. 8 Eylül 1999’da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi ve prim ödeme şartlarının yanına bir de yaş şartı getirildi. Buna tabi olanlar EYT hakkındaki açıklaması yakından takip ediyorlar. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu açıklamasında, ‘EYT'li kardeşlerimizle ilgili ne yapacağımızı bu yıl açıklayacağız.’ dedi.

2/4AKBAŞOĞLU’DAN AÇIKLAMA

AKBAŞOĞLU’DAN AÇIKLAMA

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz’da memur ve emeklilere maaş artışı olacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınacak" açıklamasını yaptı. EYT'lilerle ilgili olarak da Akbaşoğlu "EYT'li kardeşlerimizle ilgili ne yapacağımızı bu yıl açıklayacağız" dedi.

3/4DAHA ÖNCE YAPILAN AÇIKLAMALAR

DAHA ÖNCE YAPILAN AÇIKLAMALAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin CNN TÜRK’te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Bakan Bilgin EYT ile ilgili açıklaması şu şekilde:

Emeklilik meselesi 3 şarta bağlanmış. 1 prim gün sayısını tamamlama, 2 yıl, 3'üncüsü yaş... Üçüncü şık sorun. Yaş şartını yerine getirmemiş olanlarla ilgili sorun.

Yaş da bu işin şartlarından biri denilen bir anayasa kararı var. Prim ödeyecek insan sayısı ile emekli olacak insan sayısı arasında bir oran var.

Türkiye'de bu rakam 2'nin altına düştü. Düzenlemeler yapılırken bunlar dikkate alınmıştır. Emekliliğimizi planladığımız için bize haksızlık yapıldı diyorlar.

Çalışma programı içinde var. Ama aşama aşama çözüyoruz. Öncelikli sorunlarımız emeklilerimizin durumu, 3600 ek gösterge, sözleşmeli personel...

Tüm bunları düzenleyecek düzenleme yapmak. İşçi sendikalarımızla yapacağımız sözleşme hakları ve enflasyon farkları çalışmalarımız var. Tüm çalışmaları ele alacağız. Önceliklerimizi sıraladım.

4/4EYT NEDİR

EYT NEDİR?

8 Eylül 1999’da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirildi. 8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı.

Sonuç olarak, emekli olmak için üç şartın (sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının) birlikte sağlanması aranmaya başladı.

 

 

 

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#EYT#Emeklilikte Yaşa Takılanlar#Eyt Son Dakika