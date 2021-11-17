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Ekonomi
Haber Giriş: 17 Kasım 2021 - 09:34 | 

EYT ne zaman çıkacak, çıkacak mı? EYT son dakika haberleri

EYT son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar kendileri ile ilgili bir düzenlemenin olup olmayacağını merak ediyorlar. 8 Eylül 1999’da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi ve prim ödeme şartlarının yanına bir de yaş şartı getirildi. Konu ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Peki EYT ne zaman çıkacak, çıkacak mı? İşte son gelişmeler

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EYT ile ilgili açıklamalar araştırılıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar haberleri gündemde yer alıyor. Konu ile ilgili son açıklama, Emeklilikte yaşa takılanlar haberleri gündemde yer alıyor. Yapılan açıklamada, ‘Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır.’ denildi.

2EYT NE ZAMAN ÇIKACAK, ÇIKACAK MI

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK, ÇIKACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacının oluştuğu belirtilerek "Son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacı oluşmuştur. Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

3EYT KİMLERİ KAPSIYOR

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

8 Eylül 1999’da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirildi. 8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı.

Sonuç olarak, emekli olmak için üç şartın (sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının) birlikte sağlanması aranmaya başladı.

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Sonuç olarak, emekli olmak için üç şartın (sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının) birlikte sağlanması aranmaya başladı.

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