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EYT gelişmeler: Emeklilikte yaşa takılanlar son açıklamaları takip ediyor... İşte gündemdeki başlıklar

#EYT#Emeklilikte Yaşa Takılanlar#Eyt Son Dakika

EYT'de bugünkü son durum emeklilikte yaş şartına takılanların gündeminde yer almaya devam ediyor. Milyonları yakından ilgilendiren EYT'de atılacak adımlara gözler çevrilirken konu ile ilgili açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapıldı. Bakan Bilgin yaptığı açıklamada, "Çalışma programı içinde var. Ama aşama aşama çözüyoruz. " dedi. 8 Eylül 1999’da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi ve prim ödeme şartlarının yanına bir de yaş şartı getirilmesi ile yaşı bekleyenlere EYT'li deniliyor. İşte, EYT'de son durum gelişmeleri ve konu hakkında yapılan açıklamalar.

1/7EYT gelişmeler: Emeklilikte yaşa takılanlar son açıklamaları takip ediyor... İşte gündemdeki başlıklar

EYT ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. EYT'nin ne zaman çıkacağı gündemde yer alıyor. İlk sigortalı olduğu tarih 1999 yılının eylül ayından önce olanlar emeklilikte yaşa takılıyorlar.

2/7EYT gelişmeler: Emeklilikte yaşa takılanlar son açıklamaları takip ediyor... İşte gündemdeki başlıklar

1999’un eylül ayında sosyal güvenlik sisteminde yapılan değişiklikle sigortalılık süresi ve prim gün sayısına ek olarak emeklilik için bir de yaş şartı getirildi. İşte son açıklamalar

3/7EYT gelişmeler: Emeklilikte yaşa takılanlar son açıklamaları takip ediyor... İşte gündemdeki başlıklar

Bakan Bilgin, 'Çalışma programı içinde var. Ama aşama aşama çözüyoruz. Öncelikli sorunlarımız emeklilerimizin durumu, 3600 ek gösterge, sözleşmeli personel...' açıklamasını yaptı.

4/7EYT NE ZAMAN ÇIKACAK

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin CNN TÜRK’te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Bakan Bilgin EYT ile ilgili açıklaması şu şekilde:

Emeklilik meselesi 3 şarta bağlanmış. 1 prim gün sayısını tamamlama, 2 yıl, 3'üncüsü yaş... Üçüncü şık sorun. Yaş şartını yerine getirmemiş olanlarla ilgili sorun.

Yaş da bu işin şartlarından biri denilen bir anayasa kararı var. Prim ödeyecek insan sayısı ile emekli olacak insan sayısı arasında bir oran var.

Türkiye'de bu rakam 2'nin altına düştü. Düzenlemeler yapılırken bunlar dikkate alınmıştır. Emekliliğimizi planladığımız için bize haksızlık yapıldı diyorlar.

5/7EYT gelişmeler: Emeklilikte yaşa takılanlar son açıklamaları takip ediyor... İşte gündemdeki başlıklar

Çalışma programı içinde var. Ama aşama aşama çözüyoruz. Öncelikli sorunlarımız emeklilerimizin durumu, 3600 ek gösterge, sözleşmeli personel...

Tüm bunları düzenleyecek düzenleme yapmak. İşçi sendikalarımızla yapacağımız sözleşme hakları ve enflasyon farkları çalışmalarımız var. Tüm çalışmaları ele alacağız. Önceliklerimizi sıraladım.

6/7EYT NEDİR

EYT NEDİR?

8 Eylül 1999’da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirildi. 8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı.

7/7EYT gelişmeler: Emeklilikte yaşa takılanlar son açıklamaları takip ediyor... İşte gündemdeki başlıklar

Sonuç olarak, emekli olmak için üç şartın (sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının) birlikte sağlanması aranmaya başladı.

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#EYT#Emeklilikte Yaşa Takılanlar#Eyt Son Dakika