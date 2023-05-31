EYT emekli maaşı ne zaman yatacak? EYT bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Bakan Bilgin EYT maaşı için tarih verdi!

EYT emekli maaşı ödemesi ne zaman, sorusunun yanıtı, haziran ayının gelmesiyle gündemde yer almaya başladı. Emeklilikte yaşa takılanlar şartları tamamlayan milyonlarca vatandaş EYT başvurularını tamamlayarak ilk maaşlarını aldı. Şu anda 1 milyon 200 bin kişinin üzerinde maaş bağlanırken, EYT maaş ödemesi henüz yatmayanlar ise bayram ikramiyesi ile emekli maaşı ödemeleri için yapılacak açıklamaya kilitlendi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, "Şu anda 1 milyon 200 bin kişinin üzerinde maaş bağlandı. Bazılarını bankalar bir kaç gün geciktirebilir ama hızlı bir şekilde bağlanıyor. İlk defa bu kadar insanın emeklilik işlemini gerçekleştirdik. Bu ay sonunda veya önümüzdeki ayın ilk 15 gününde bütün işlemler tamamlanmış olacak. Bütün haklarını alacaklar” dedi.