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EYT emekli maaşı ne zaman yatacak? EYT bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Bakan Bilgin EYT maaşı için tarih verdi!

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#EYT Emekli Maaşı#Eyt Bayram İkramiyesi#Eyt Maaşı Ne Zaman Yatacak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2023 21:42

EYT bayram ikramiyesi ve emekli maaşı ödeme tarihi, vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Prim ve sigorta günü gibi şartları sağlayan 2 milyon 250 bin vatandaşa Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile emeklilik yolu açılırken ilk maaş ödemeleri de geçtiğimiz aylarda başladı. e-Devlet üzerinden başvuru işlemlerini yapan vatandaşlar ise EYT emeklilik maaşının ne zaman yatacağına odaklandı. Diğer yandan yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ise EYT bayram ikramiyeleri için de beklentiler arttı. Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, "Bazılarını bankalar bir kaç gün geciktirebilir ama hızlı bir şekilde bağlanıyor." dedi. Peki, EYT bayram ikramiyeleri ve EYT emekli maaşı ne zaman yatacak, ödemeler başladı mı? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/4EYT emekli maaşı ne zaman yatacak EYT bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek Bakan Bilgin EYT maaşı için tarih verdi

EYT emekli maaşı ödemesi ne zaman, sorusunun yanıtı, haziran ayının gelmesiyle gündemde yer almaya başladı. Emeklilikte yaşa takılanlar şartları tamamlayan milyonlarca vatandaş EYT başvurularını tamamlayarak ilk maaşlarını aldı. Şu anda 1 milyon 200 bin kişinin üzerinde maaş bağlanırken, EYT maaş ödemesi henüz yatmayanlar ise bayram ikramiyesi ile emekli maaşı ödemeleri için yapılacak açıklamaya kilitlendi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, "Şu anda 1 milyon 200 bin kişinin üzerinde maaş bağlandı. Bazılarını bankalar bir kaç gün geciktirebilir ama hızlı bir şekilde bağlanıyor. İlk defa bu kadar insanın emeklilik işlemini gerçekleştirdik. Bu ay sonunda veya önümüzdeki ayın ilk 15 gününde bütün işlemler tamamlanmış olacak. Bütün haklarını alacaklar” dedi.

2/4EYT EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK

EYT EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin CNN Türk canlı yayınında geçtiğimiz günlerde değerlendirmelerde bulundu. EYT maaş ödemeleri hakkında Bilgin, şunları söyledi;

Bilgin, EYT çalışmalarının pandemi dönemi öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın projeleri arasında olduğunu kaydederek, “Biz sadece bunun maliyeti ne olur ve insanların yaş ortalamasının ne olacağı üzerine çalıştık. Bu talep ediliyor yapalım gibi bir durumdan ortaya çıkmadı. Türkiye hala genç nüfus, 2055 yılına kadar açık. Bunun ölçütü şu; Türkiye’de istihdam yarattığımız sürece, istihdam yaratacak genci var.

3/4EYT emekli maaşı ne zaman yatacak EYT bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek Bakan Bilgin EYT maaşı için tarih verdi

Türkiye büyümeye devam etmelidir. Alın teriyle prim ödemiş insanlarının emeğini öncelikli değerlendirmemiz gerekiyor. Şu anda 1 milyon 200 bin kişinin üzerinde maaş bağlandı. Bazılarını bankalar bir kaç gün geciktirebilir ama hızlı bir şekilde bağlanıyor. İlk defa bu kadar insanın emeklilik işlemini gerçekleştirdik. Bu ay sonunda veya önümüzdeki ayın ilk 15 gününde bütün işlemler tamamlanmış olacak. Bütün haklarını alacaklar” diye konuştu.

4/4EYT BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHİ BELLİ OLDU MU

EYT BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak 21 Nisan'da başlayan Ramazan Bayramı'nda emekli ikramiyeleri bir hafta öncesinden yatırılmaya başlanmıştı. Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi 14-19 Nisan tarihleri arasında zamlı olarak yatırıldı.

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi için açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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