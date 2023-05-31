EYT emekli maaşı ne zaman yatacak? EYT bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Bakan Bilgin EYT maaşı için tarih verdi!

EYT EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin CNN Türk canlı yayınında geçtiğimiz günlerde değerlendirmelerde bulundu. EYT maaş ödemeleri hakkında Bilgin, şunları söyledi;
Bilgin, EYT çalışmalarının pandemi dönemi öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın projeleri arasında olduğunu kaydederek, “Biz sadece bunun maliyeti ne olur ve insanların yaş ortalamasının ne olacağı üzerine çalıştık. Bu talep ediliyor yapalım gibi bir durumdan ortaya çıkmadı. Türkiye hala genç nüfus, 2055 yılına kadar açık. Bunun ölçütü şu; Türkiye’de istihdam yarattığımız sürece, istihdam yaratacak genci var.