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EYT başvuru sonucu sorgulama (öğrenme) takip ekranı e-Devlet | EYT emeklilik başvuru sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? EYT tahsis numarası bilgisi!

Güncelleme Tarihi:

#EYT Başvuru Takip#EYT Sonuçları Sorgulama#Eyt Başvuru Sonucu Nasıl Öğrenilir
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2023 21:47

EYT başvuru takip ekranı e-Devlet, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamasına göre 'Mart ayında müracaat edenler ilk maaşlarını nisanda almaya başladı. Emeklilik için başvuranların; prim gün sayıları, hizmet yılları, gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları, varsa hizmet birleştirmeleri, varsa prim borçları olup olmadığı gibi detaylara bakılıyor. EYT başvurusunun ardından emeklilik sonuçları e-Devlet üzerinden ya da SMS ile öğreniliyor. Diğer yandan EYT ile emekli olmaya hak kazananlara da EYT tahsis numarası veriliyor. Peki, EYT emeklilik başvuru sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte, EYT emeklilik başvuru sonuçları öğrenme ekranı ve detaylar.

1/6EYT başvuru sonucu sorgulama (öğrenme) takip ekranı e-Devlet | EYT emeklilik başvuru sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir EYT tahsis numarası bilgisi

EYT başvuru sonucu takip ekranı, milyonlarca emeklinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Uzun yıllardır beklenen EYT yasasının 3 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından, emeklilik için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve e-Devlet başvuruları gerçekleşti. Başvurularını yapan vatandaşlar EYT emeklilik başvurusu sonuçlarının nasıl öğrenileceğine odaklandı. EYT sonuçları için başvurularını yapanlara bilgi yazısı ve SMS gönderiliyor ve bu işlemler e-Devlet EYT sonucu sorgulama ekranından takip ediliyor. İşte, ayrıntılar.

2/6SGK EYT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

SGK EYT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

EYT emeklilik başvurusu taleplerini alan personelin yoğun mesaisi sürüyor. EYT kapsamında 2 milyon 250 bin sigortalının emeklilik başvurusu yapmasının beklendiği SGK müdürlüklerinde rakam 1.5 milyona yaklaştı. 

EYT sonuçları için dosya takibi aşağıdaki alana tıklayarak, bu ekran üzerinden takip edilebilecek.

3/6EYT BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR

EYT BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Emekli maaşının bağlandığını e-Devlet "Emekli Aylık Bilgisi" uygulaması üzerinden takip edebilirsiniz. Ayrıca maaş bağlandıktan sonra telefona SMS bildirimi de gelecektir.

EYT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

4/6EYT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

EYT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hürriyet Gazetesi Yazarı Noyan Doğan köşesinde EYT başvuru sonuçları hakkında şunları ifade etti;

Başvuranların; prim gün sayıları, hizmet yılları, gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları, varsa hizmet birleştirmeleri, varsa prim borçları olup olmadığı gibi detaylara bakılıyor. Ve her başvuran için bunlara tek tek bakılıyor. Tüm şartlar yerine getirilmişse ve EYT’den emekli olunmaya hak kazanılmışsa; kişiye bir tahsis numarası veriliyor. Aylık bağlama işlemi tamamlandığında kişiye bilgi yazısı ve SMS gönderiliyor ki, bu işlemleri e-Devlet üzerinden takip edebiliyorsunuz.

5/6EYT EMEKLİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

EYT EMEKLİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar kanun teklifi 28 Şubat Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geçti ve 3 Mart Cuma günü Resmi Gazete’de yayımlandı. Böylece 2 milyon 250 bin kişinin emekli olmasında hiçbir engel kalmadı. EYT başvuru sürecine de böylece start verilmiş oldu. Milyonlarca kişi e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

EYT başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Şartlara uyan vatandaşların e-Devlet kullanıcı adı ve şifresiyle sisteme giriş yaptıktan sonra arama kısmına “emekli” ya da “gelir” yazması gerekiyor. Ardından da “Gelir aylık ödenek talep belgesi verilmesi" seçeneği işaretleniyor. Tahsis talep türünde ise "yaşlılık aylığı"nın seçilerek başvurularda adım adım ilerleniyor.

6/6EYT başvuru sonucu sorgulama (öğrenme) takip ekranı e-Devlet | EYT emeklilik başvuru sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir EYT tahsis numarası bilgisi

SSK kapsamında aylık talep edecekler 4A SSK; Bağ-Kur kapsamında aylık talep edecekler 4B Bağ-Kur seçeneğini işaretleyecekler. Banka bilgileri de seçildikten sonra başvuru tamamlanacak. Çalışan EYT'liler, SGK'dan "emeklilik hakkı" yazısı alarak işverene teslim ettikten sonra işlerinden ayrılabilecekler. Çalışmayanlar ise emekli olmak için SGK'ya tahsis talebinde bulunacak. Memurlar, kurumlarına "emekli talep" formuyla müraacat edecekler. Bağ-Kur'lular "emekli olabilir" yazısına ihtiyaç duymayacak.

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