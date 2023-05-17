EYT Bağkur primi eşitlendi mi, 9 bin prim gün sayısı düşecek mi 2023? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! | İşte EYT Bağkur prim gün sayısı son durum...

PRİM GÜN SAYISI EŞİTLENDİĞİNDE NE OLACAK?

Küçük ölçekli esnaflarımız tıpkı SGK’lılar gibi emeklilik hakkını elde etmiş olacak. Hesaplaması ise 9 bin gün BAĞ-KUR’lunun prim ödemesi, 7 bin 200 gün SGK’lının prim ödemesi.



BAĞ-KUR’lu, vergi mükellefi olan vatandaş SGK’lılardan 1800 gün daha fazla prim ödüyorlar. Bunun karşılığı 5 yıla tekabül ediyor.



5 yılı her yılı 12 ay olarak düşünerek toplamda 60 ay yapıyor. Aylık SGK primi ödeyen bir vergi mükellefi 3 bin TL gibi bir para ödüyor. Yani toplamda SGK’lı vatandaşa göre 180 bin TL prim ödemek zorunda kalıyor.



Emekli maaşlarına bakıldığında BAĞ-KUR’un aylık bağlama oranı SGK’dan düşük olduğu için SGK’lılardan daha da düşük maaş alıyor. Hem daha fazla para ödemiş oluyor hem de daha düşük maaş almış ya da gün sayısı ödemiş oluyor.