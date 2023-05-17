EYT Bağkur primi eşitlendi mi, 9 bin prim gün sayısı düşecek mi 2023? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! | İşte EYT Bağkur prim gün sayısı son durum...

EYT BAĞKUR PRİM SAYISI EŞİTLENDİ Mİ?
14 Mayıs seçimlerinden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağ-Kurlular için olan 9000 prim gün sayısının 7200'e düşürüleceğini söyledi. Böylelikle esnafların emeklilik prim gün sayılarında değişikliğe gidilecek.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya konunun detaylarını şu ifadelerle aktardı;
"Küçük esnaf olarak adlandırdığımız kuaför, bakkal, manav, lokanta, fotoğrafçı kasap vb. orta ve küçük ölçekli esnafların BAĞ-KUR primlerinin tıpkı SGK’lılarda olduğu gibi düşürülme suretiyle emeklilik haklarına daha erken yaşta ve daha az prim ödemek suretiyle ulaşmalarını sağlamış olacak.