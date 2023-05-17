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EYT Bağkur primi eşitlendi mi, 9 bin prim gün sayısı düşecek mi 2023? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! | İşte EYT Bağkur prim gün sayısı son durum...

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#EYT#Bağkur#EYT Bağkur Prim Sayısı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2023 21:37

EYT Bağkur prim sayısı son dakika gelişmeler, esnafların gündeminde yer almayı sürdürüyor. EYT yasasıyla 2 milyon 250 bin vatandaşa emeklilik yolu açılırken; Bağ-Kur’dan emekli olanların 9 bin gün prim ödeyerek emekli olabileceği belirlenmişti. SSK’lılarda 5000 – 5975 prim günü ve kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi aranması BAĞKUR'lular için yeni bir düzenlemeyi gündeme getirdi. Seçimlerden önce EYT Bağkur prim gün sayısı düşecek mi? sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile yanıt buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağ-Kur prim gün sayısının düşeceğini bildirdi. Peki, Bağkur prim sayısı nasıl eşitlenecek, düştü mü? İşte, EYT Bağkur primi son durum gelişmeleri.

1/5EYT Bağkur primi eşitlendi mi, 9 bin prim gün sayısı düşecek mi 2023 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı | İşte EYT Bağkur prim gün sayısı son durum...

Mart ayında EYT yasasının Resmi Gazete'de yayımlanması ile milyonlarca vatandaş EYT ile emekli olma hakkı kazandı. Yasaya göre SSK'lı çalışanlar 7200 günden emekliliğe hak kazanırken, BAĞKUR sigortası olanlar için prim gün şartı 9.000 gün olarak belirlendi. Bu nedenle Emeklilik hakkı kazananlara eşit muamele yapılması için beklenti içinde olan esnaf ve sanatkarlar Bağkur prim gün sayısı için atılacak adımlara odaklanmıştı. 14 Mayıs seçimlerinden önce EYT Bağkur prim gün sayısı için beklenen müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 bin prim gün sayısının 7 bin 200 güne düşeceğini açıkladı. Peki, EYT Bağkur prim sayısı nasıl eşitlenecek? İşte, o konu hakkında Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya'nın yaptığı değerlendirmeler.

2/5EYT BAĞKUR PRİM SAYISI EŞİTLENDİ Mİ

EYT BAĞKUR PRİM SAYISI EŞİTLENDİ Mİ?

14 Mayıs seçimlerinden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağ-Kurlular için olan 9000 prim gün sayısının 7200'e düşürüleceğini söyledi. Böylelikle esnafların emeklilik prim gün sayılarında değişikliğe gidilecek.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya konunun detaylarını şu ifadelerle aktardı;

"Küçük esnaf olarak adlandırdığımız kuaför, bakkal, manav, lokanta, fotoğrafçı kasap vb. orta ve küçük ölçekli esnafların BAĞ-KUR primlerinin tıpkı SGK’lılarda olduğu gibi düşürülme suretiyle emeklilik haklarına daha erken yaşta ve daha az prim ödemek suretiyle ulaşmalarını sağlamış olacak.

3/5BAĞKUR 9 BİN PRİM GÜN SAYISI 7 BİN 200 GÜNE NASIL İNECEK

BAĞKUR 9 BİN PRİM GÜN SAYISI 7 BİN 200 GÜNE NASIL İNECEK?

Vergi mükellefi olan vatandaşlarımız Sosyal Güvenlik Kurumuna emeklilik ile ilgili BAĞ-KUR primini ödüyorlar. Normal şartlarda emekli olabilmeleri için 9 bin tam gün ödemeleri gerekiyor. Bunun karşılığı 25 yıla tekabül ediyor.

İşveren yanında SGK’lı çalışan maksimum 7 bin 200 gün yani 25 yıllık hizmet süreci içerisinde 20 yıl çalıştıklarında 7 bin 200 güne ulaşıyorlar. Emeklilik hakkını elde etmiş oluyorlar.

4/5PRİM GÜN SAYISI EŞİTLENDİĞİNDE NE OLACAK

PRİM GÜN SAYISI EŞİTLENDİĞİNDE NE OLACAK?

Küçük ölçekli esnaflarımız tıpkı SGK’lılar gibi emeklilik hakkını elde etmiş olacak. Hesaplaması ise 9 bin gün BAĞ-KUR’lunun prim ödemesi, 7 bin 200 gün SGK’lının prim ödemesi.

BAĞ-KUR’lu, vergi mükellefi olan vatandaş SGK’lılardan 1800 gün daha fazla prim ödüyorlar. Bunun karşılığı 5 yıla tekabül ediyor.

5 yılı her yılı 12 ay olarak düşünerek toplamda 60 ay yapıyor. Aylık SGK primi ödeyen bir vergi mükellefi 3 bin TL gibi bir para ödüyor. Yani toplamda SGK’lı vatandaşa göre 180 bin TL prim ödemek zorunda kalıyor.

Emekli maaşlarına bakıldığında BAĞ-KUR’un aylık bağlama oranı SGK’dan düşük olduğu için SGK’lılardan daha da düşük maaş alıyor. Hem daha fazla para ödemiş oluyor hem de daha düşük maaş almış ya da gün sayısı ödemiş oluyor.

5/5EYT PRİM GÜN SAYISI NE KADAR

EYT PRİM GÜN SAYISI NE KADAR?

EYT düzenlemesiyle 5000 ila 5975 arasında değişen kademeli prim gün sayısı ve çalışma yılı aynı kalırken, emeklilik için yaş şartı kalktı.

SSK’lı kadın çalışanlar 20 çalışma yılını (hizmet yılı) ve ilk sigortalı olduğu tarihe göre 5000 ila 5975 prim günü doldurmaları; erkek çalışanlar ise 25 çalışma yılını ve ilk sigortalı olduğu tarihe göre 5000 ila 5975 prim günü doldurmaları halinde yaşa bakılmadan emekli olabilecek.

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