Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
Hürriyet Arama
HABERLERBilgi Haberleri

EYT Bağkur prim gün sayısı düşecek mi, eşitlenecek mi? EYT Bağkur prim gün sayısı son durum 2023 | Bakan Bilgin'den esnaf için düzenleme sinyali

Güncelleme Tarihi:

#Eyt Bağkur Prim Gün Sayısı#Bağkur Prim Gün Sayısı Düşecek Mi#Bağkur Primi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2023 02:00

EYT düzenlemesinden faydalanamayan esnaf ve sanatkar, Bağkur prim gün sayısı için yapılacak çalışmaya kilitlendi. 2 milyon 250 bin vatandaşa emeklilik yolunun açıldığı EYT yasasıyla; SSK’lılarda 5000 – 5975 prim günü ve kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi aranırken, Bağ-Kur’dan emekli olanların 9 bin gün prim ödeyerek emekli olabileceği belirlenmişti. Bağkurluların, diğer gruplar ile primin eşitlenmesi için beklentileri devam ederken kısmi emeklilik çalışmaları gündeme gelmişti. Diğer yandan EYT Bağkur prim gün sayısı düşecek mi? sorusunun yanıtına yönelik Bakan Bilgin geçtiğimiz günlerde değerlendirmelerde bulunarak, "Emeklilikte prim günü ödemesinde düzenlemeye ihtiyaç var” demişti. Peki, EYT Bağkur prim gün sayısı eşitlenecek mi? İşte, EYT Bağkur priminde son durum.

1/5EYT Bağkur prim gün sayısı düşecek mi, eşitlenecek mi EYT Bağkur prim gün sayısı son durum 2023 | Bakan Bilginden esnaf için düzenleme sinyali

EYT Bağkur prim gün sayısı son durum, son gelişmelerle takip ediliyor. Emeklilik hakkı kazananlara eşit muamele yapılması için beklenti içinde olan esnaf ve sanatkarlar Bağkur prim gün sayısı için atılacak adımlara odaklandı. Yasaya göre SSK'lı çalışanlar 7200 günden emekliliğe hak kazanırken, BAĞKUR sigortası olanlar için prim gün şartı 9.000 gün olarak belirlendi. Önümüzdeki günlerde emeklilik yaşının özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesi, esnafın emekliliği için gerekli prim gün sayısının düşürülmesi gibi yeni adımlar devreye girmesi bekleniyor. Bakan Bilgin yaptığı açıklamada Bağ-Kurlular için prim eşitleme düzenlemesi yapılabileceği sinyalini vermişti. Peki, EYT Bağkur prim gün sayısı düşecek mi? İşte, detaylar.

2/5EYT BAĞKUR PRİM GÜN SAYISI DÜŞECEK Mİ

EYT BAĞKUR PRİM GÜN SAYISI DÜŞECEK Mİ?

SSK'lı çalışanlar 7200 günden emekliliğe hak kazanırken, BAĞKUR sigortası olanlar için prim gün şartı 9.000 gün oldu. Sigortasını BAĞKUR'dan yaptıranlar prim günlerinin SSK ile eşitlenmesi için beklentilerini sürdürüyor.

Bakan Bilgin, Bağ-kur'lular için erken emeklilik konusunda çalışmaların yapıldığını duyurmuştu. Mart sonunda Ülke TV Canlı yayınında açıklamalarda bulunan Bilgin, Bağ-Kur’dan emekli olanların 9 bin gün prim ödeyerek emekli olabildiklerine diğer gruplar ile primin eşitlenmesi taleplerine ilişkin şunları söylemişti;

3/5EYT Bağkur prim gün sayısı düşecek mi, eşitlenecek mi EYT Bağkur prim gün sayısı son durum 2023 | Bakan Bilginden esnaf için düzenleme sinyali

“Bağ-Kur’lular kendi işletmelerine sahip olan insanlar. Yani biz öyle tabir ediyoruz; 4b, 4a, 4c diye, 4a’lı yani sigortalı eski sistemde, işçi emekçi onların yanında çalışıyorlar. Bir işverene tabiler. Onların 5 bin küsur prim günü ödemesi sosyal devletin uygulaması olarak doğru bir uygulamadır ama Bağ-Kur, kendi işletmesinde çalışıyor adam. Yanında bazen işçi de çalıştırıyor. Fakat orada benim adil görmediğim bir uygulama var; yanında en fazla 3-5 kişi çalıştıran küçük işletmeleri ayırmak lazım. Orada bir düzenleme yapmak lazım. Böyle bir düzenlemeyi biz çalıştık, çalışıyoruz ama o yeni bir sosyal güvenlik reformunu gerektiriyor. Yapacağız, çalışmamız önümüzde."

4/5EYT PRİM GÜN SAYISI NE KADAR

EYT PRİM GÜN SAYISI NE KADAR?

EYT düzenlemesiyle 5000 ila 5975 arasında değişen kademeli prim gün sayısı ve çalışma yılı aynı kalırken, emeklilik için yaş şartı kalktı.

SSK’lı kadın çalışanlar 20 çalışma yılını (hizmet yılı) ve ilk sigortalı olduğu tarihe göre 5000 ila 5975 prim günü doldurmaları; erkek çalışanlar ise 25 çalışma yılını ve ilk sigortalı olduğu tarihe göre 5000 ila 5975 prim günü doldurmaları halinde yaşa bakılmadan emekli olabilecek.

5/5EYT Bağkur prim gün sayısı düşecek mi, eşitlenecek mi EYT Bağkur prim gün sayısı son durum 2023 | Bakan Bilginden esnaf için düzenleme sinyali

Bağ-Kur’lu kadın çalışanlar 7200 prim gün sayısını, erkek çalışanlar 9000 prim günü tamamladıklarında yaş şartı aranmadan EYT düzenlemesinden yararlanabilecek.

9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan Emekli Sandığı’na bağlı memurlardan kadın memurlar 7200 prim gün sayısını, erkek memurlar da 9000 prim günü tamamladıklarında düzenlemeden yararlanıp emekli olabilecekler.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eyt Bağkur Prim Gün Sayısı#Bağkur Prim Gün Sayısı Düşecek Mi#Bağkur Primi