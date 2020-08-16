Eypio ilk kez anlattı: Babam bana acımasızca vururdu

“Hollanda’da her işte çalıştım ama 5-6 yıl sonra döndüm. Taksim’de bir dükkan açtım. Marka yapmıştım, kıyafetler satıyordum. O da olmadı. Sonra müziğe geçtim. Stüdyomda sürekli şarkılar yapıyordum. ‘Albüm yapacağım ve bu sefer son zarı atacağım’ dedim. Ve o zar da geldi.”