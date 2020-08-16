Eypio ilk kez anlattı: Babam bana acımasızca vururdu
Ünlü rap’çi Eypio, Armağan Çağlayan’ın programına konuk oldu. Sanatçı, küçükken kendisini çok döven babasıyla görüşmediğini itiraf etti. Eypio, “Babamı hayatımdan çıkarmışım gibi hissetmiyorum çünkü zaten yoktu” dedi.
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Eypio, Armağan Çağlayan’ın YouTube’daki “Gör Beni” programına konuk oldu. Ünlü rap’çi, Hollanda’da yaşadığı dönemde mobilya, araç, halı yıkama, peyzaj gibi birçok işte çalıştığını söyledi:
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“Hollanda’da her işte çalıştım ama 5-6 yıl sonra döndüm. Taksim’de bir dükkan açtım. Marka yapmıştım, kıyafetler satıyordum. O da olmadı. Sonra müziğe geçtim. Stüdyomda sürekli şarkılar yapıyordum. ‘Albüm yapacağım ve bu sefer son zarı atacağım’ dedim. Ve o zar da geldi.”
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Küçük yaştan beri rap dinlediğini söyleyen Eypio, “Çok küfürlü rap dinlerdim. Küçük yaşlarda atıldım rap’e. 97-98 yıllarında Fuat Ergin dinlerdik” dedi.
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Çin restoranı açtıktan sonra virüs çıktı
Babasıyla hiçbir zaman arasının iyi olmadığını dile getiren Eypio, nedenini ise şöyle anlattı: “Babamla aram hiçbir zaman iyi olmadı. Çünkü beni çok döverdi. Kitapsızca vururdu. Görüşmüyoruz onunla...
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Ünlü olmadan önce de görüşmüyordum. Annem babam uzun zaman önce ayrıldı. En son babamın iki çocuğu vardı. Makine gibi çalışıyor peder. Küçükken babam yurtdışına gittiğinde mutlu olurdum.Onu hayatımdan çıkarmışım gibi hissetmiyorum çünkü zaten yoktu. Hafiflemiş gibiyim...”
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Eypio, karantina öncesi bir restoran açtığını ama işlerin yolunda gitmediğini söyledi: “Aşçı arkadaşlarımla Çin restoranı açmak istedik. Ocak ayında Maltepe’de restoranı açtık, 2 gün sonra da Çin’de virüs çıktı. Bayağı da masraf yapmıştık. Kapatmadık ama ev yemeklerine çevireceğiz. MasterChef Uğur Kardaş da fikir verecek.”