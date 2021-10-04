Eylül enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanır? 2021 eylül ayı enflasyon beklentisi

Eylül enflasyon oranı için araştırmalar hız kazandı. Türkiye İstatistik Kurumu eylül ayı enflasyon rakamlarını bugün açıklayacak. Yapılan anket sonucunda, ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,34 olarak açıklandı. Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,71, en yüksek yüzde 2,30 aralığında yer aldı.