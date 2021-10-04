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GeriEkonomi Eylül enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanır? 2021 eylül ayı enflasyon beklentisi
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Ekonomi
Haber Giriş: 04 Ekim 2021 - 07:36 | 

Eylül enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanır? 2021 eylül ayı enflasyon beklentisi

Enflasyon oranı ile ilgili TÜİK son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Eylül enflasyon oranı açıklaması için geri sayım başladı. Açıklanan rakamlara göre kira artış oranı da belli olacak. TÜİK verilerine göre, enflasyon ağustosta yüzde 1,12 artarken, yıllık bazda yüzde 19,25 olmuştu. Peki, eylül enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte enflasyon beklentisi ve detaylar

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Eylül enflasyon oranı için araştırmalar hız kazandı. Türkiye İstatistik Kurumu eylül ayı enflasyon rakamlarını bugün açıklayacak. Yapılan anket sonucunda, ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,34 olarak açıklandı. Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,71, en yüksek yüzde 2,30 aralığında yer aldı.

2ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Enflasyon oranı 4 Ekim Pazartesi günü saat 10:00’da açıklanacak. TÜİK verilerine göre, enflasyon ağustosta yüzde 1,12 artarken, yıllık bazda yüzde 19,25 olmuştu.

3ENFLASYON BEKLENTİSİ AÇIKLANDI

ENFLASYON BEKLENTİSİ AÇIKLANDI

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 4 Ekim pazartesi günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,34 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,71, en yüksek yüzde 2,30 aralığında yer aldı.

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Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,34) göre bir önceki ay yüzde 19,25 olan yıllık enflasyonun yüzde 19,69'a yükseleceği hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,12 artış göstermişti.

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