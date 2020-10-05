Eylül enflasyon oranı ne zaman açıklanır? Gözler 2020 enflasyon oranı açıklamasında
Eylül enflasyon oranı ile ilgili Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılacak olan açıklama heyecanla bekleniliyor. TÜİK her ayın başında bir önceki ayın rakamlarını açıklıyor ve bu rakamlara göre kira artış oranı, memur zammı gibi birçok oran belli oluyor. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,38 artmasını bekliyor. Peki eylül enflasyon oranı ne zaman açıklanır?
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Eylül enflasyon oranı ile ilgili güncel açıklamalar yakından takip ediliyor. Enflasyon ağustosta yüzde 0,86 artarken, yıllık bazda yüzde 11,77 oldu. Ekim ayının gelmesi ile beraber gözler yeni açıklamaya çevrildi. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 6,37 ile haberleşme, yüzde 6,61 ile eğlence ve kültür ve yüzde 8,50 ile eğitim oldu. Eylül enflasyon oranı 5 Ekim Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.
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EYLÜL ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Enflasyon oranı 5 Ekim Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.
İŞTE ENFLASYON BEKLENTİSİ
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,38 artmasını bekliyor.
AA Finans'ın, TÜİK tarafından 5 Ekim Pazartesi günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
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Ankete göre, ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,38 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,94, en yüksek yüzde 2,10 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,38) göre, bir önceki ay yüzde 11,77 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,20'ye çıkacağı hesaplanıyor.
Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 11,86 olurken, tahminler yüzde 10,90-13,40 aralığında yer aldı. Tüketici Fiyat Endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,86 artış göstermişti.