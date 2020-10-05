Eylül enflasyon oranı ne zaman açıklanır? Gözler 2020 enflasyon oranı açıklamasında

Eylül enflasyon oranı ile ilgili güncel açıklamalar yakından takip ediliyor. Enflasyon ağustosta yüzde 0,86 artarken, yıllık bazda yüzde 11,77 oldu. Ekim ayının gelmesi ile beraber gözler yeni açıklamaya çevrildi. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 6,37 ile haberleşme, yüzde 6,61 ile eğlence ve kültür ve yüzde 8,50 ile eğitim oldu. Eylül enflasyon oranı 5 Ekim Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.