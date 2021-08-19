Eylül ayında gerçekleşecek: Bursluluk sınavı yerleri açıklandı mı? İOKBS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

İOKBS NEDİR? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl belirlenen tarihlerde uygulanan Eski ismi Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS), İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ismini aldı.



Ortaokulun 5-6-7-8 ve lise hazırlık sınıfı ile 9-10-11 sınıfında eğitim gören öğrencilerin devletten düzenli burs alabilmek için katıldıkları sınav olan İOKBS sınavına her yıl binlerce öğrenci başvuruyor.