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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 26 Eylül 2020 - 02:01 | 

Eylül ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) ödeme tarihi

Kısa çalışma ödeneğinin hesaplara yatırılacağı tarih, son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. İşverenlerin pandemi dolayısıyla işten çıkarma ya da personel azaltımına gitmemesi için devlet tarafından verilen Kısa çalışma ödeneği en son 3 Eylül tarihinde yatırılmaya başlandı. Ekim ayının yaklaşmasıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kısa çalışma ödeneği açıklamasına çevrildi. Eylül ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşte, KÇÖ ödeme tarihleri ve konuyla ilgili ayrıntılar.

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Eylül ayı kısa çalışma ödeneği gündeme gelmeye başladı. 31 Ekim'e kadar uzatılan kısa çalışma ödeneği, her ay vatandaşların T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre ödeniyor. 3 Eylül tarihi itibariyle ödenen kısa çalışma ödeneğini ekim ayı ödeme tarihi henüz açıklanmadı. Pendemi döneminde ödenen kısa çalışma ödeneğinin yatıp yapmadığı e devlet sorgulama ekranı üzerinden öğrenilecek. İşte, detaylar.

2KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Kısa çalışma ödeneği ödemeleri her ay belirli tarihlerde yapılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 3 Eylül’den itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Bakan Selçuk, “ Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 3 Eylül’den itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.” dedi.

Ekim ayı kısa çalışma ödeneği ödeme tarihi henüz belli olmadı. Ancak ödemelerin ekim ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişmeler geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

3KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NASIL SORGULANIR
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NASIL SORGULANIR?

e-Devlet üzerinden Kısa Çalışma Ödeneği sorgulama işlemi gerçekleştiriliyor. Aşağıda bulunan linke tıklayıp e-Devlet'e giriş yapabilirsiniz.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMA EKRANI- TIKLAYINIZ

4KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMANA KADAR UZATILDI
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMANA KADAR UZATILDI?

Cumhurbaşkanı Kararıyla kısa çalışma ödeneğinin süresi iki ay daha uzatıldı.

Yeni Koronavirüs (Kovid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Kararla Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması, mevcut faydalananlar için iki ay daha uzatıldı.

Böylece, başladıkları tarih esas alınarak işverenlerin büyük bir bölümü kısa çalışma ödeneğinden 31 Ekim'e kadar yararlanmaya devam edecek.

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