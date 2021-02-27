Eylül 1975 Antalya Festivali! Bu kadro bir daha zor gelir...

Eleştiriye açık biriyim Ece Erken önceki gün Zorlu AVM’deydi. YouTube’da kendi programını hazırlayan Erken, “Şu sıralar sürecin çok başındayız. Aldığım tepkiler ve geri dönüşler açıkçası beni çok mutlu ediyor. Elbette eleştiriler de oluyor. Hakaret içermediği ve yapıcı olduğu sürece her zaman eleştiriye açık biriyim. Şu anda keyifli bir süreç yaşıyorum” dedi.