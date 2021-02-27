Eylül 1975 Antalya Festivali! Bu kadro bir daha zor gelir...
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
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Attila Atasoy, sosyal medyada nostalji rüzgarlarının estiği perşembe günü Instagram’da 1975 yılında Kelebek’te çıkmış bir fotoğrafı paylaştı. Sanatçı, ünlü isimleri bir araya getiren o karenin altına şöyle yazdı:
“Geçmiş zaman olur ki #tbt’si. Eylül 1975’te, Antalya Festivali sırasında, sonradan yıkılan Derya Motel’de. Hürriyet Kelebek’te yayınlandı ‘Bir daha bir araya zor gelirler’ diye. Öyle de oldu.
2
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En üstte Serter Bağcan, Vasfi Uçaroğlu. Ortada ayaktakiler soldan sağa Nisan Bener, Fatma Karanfil, Ali Kocatepe, İskender Doğan, Zeki Müren, Hülya Koçyiğit, Füsun Önal, Cici Kızlar, Nigar Uluerer, Esmeray, Zümra Aycan. Ortada tek oturan Attila Atasoy. Oturanlar soldan sağa Attila Özdemiroğlu, Mehmet Taneri, Baha Boduroğlu, Güzin, Tomris, Kâmuran Bengü, Melike Demirağ, Kâmuran Akkor ve kızı.”
3
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Maskesi bileğinde
Ece Sükan, önceki gün Arnavutköy’de görüntülendi. Kuruçeşme’den Bebek’teki evine kadar müzik dinleyerek yürüyen Sükan’ın maskesinin yüzü yerine bileğinde olması dikkat çekti. Ünlü oyuncu, muhabirlerin soruları üzerine kulağındaki kulaklıklarını gösterdi, duymadığını ifade ederek hızla uzaklaştı. (Behlül AYDIN)
4
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Ortak noktalarımız var
İkinci çocukları Mete’yi kucaklarına almak için gün sayan Eser Yenenler-Berfu Yenenler çifti, eğlenceli paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Göbeklerinin üzerine kase koyan ikili, birlikte bisküvi yedikleri anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Eşinin kilo almasına göndermede bulunan Berfu Yenenler kereye “Ortak noktalarımız canını sıkıyormuş” notunu düştü.
5
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Kapadokya CNN International’da
CNN International’da yayınlanan gazeteci Richard Quest tarafından sunulan “Quest’s World of Wonder” programı son bölümünde Kapadokya’yı işledi. Doğal güzellikleriyle büyük ilgi uyandıran Kapadokya’nın tarihi, kültürel ve gastronomi zenginliği izleyicilere aktarıldı. Kapadokya ile özdeşleşen balon turuyla başlayan program, Kapadokya’nın önemli turizmcilerinden Ömer Tosun’un rehberlik ettiği Derinkuyu Yeraltı Şehri gezisiyle devam etti.
6
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Quest, Kapadokya’nın etkileyici manzarasını Museum Hotel’den izleyiciye aktarırken otelin müze konsepti, mağara ve taş odalarından da övgüyle bahsetti. Program, Kapadokya’ya özgü halı ve kilimlerin tanıtımıyla sona erdi.
7
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Dans dersleri alıyor
Pınar Deniz, dans dersleri alıyor. “Vatanım Sensin” dizisiyle tanınan ve rol aldığı yapımlarla dikkatleri üzerine çeken Deniz, oyuncu olarak her konuda yetenekli olmak istediğini dile getirdi. Dans dersleri almaya başlayan oyuncu, kendini hangi yönden eksik görüyorsa onu tamamlamak için uğraşacağını söyledi.
8
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Hamilelik sorunsuz gidiyor
Galatasaraylı futbolcu Şener Özbayraklı ile evli olan Şilan Makal, önceki gün Zorlu AVM’de görüntülendi. Önceki haftalarda hamile olduğunu sevenleriyle paylaşan oyuncu, 4’üncü ayında olduğunu söyledi. Sorunsuz ve sağlıklı bir süreç geçirdiğini söyleyen Makal, anne olmaya hazırlandığı için uzun bir süre ekranlarda olmayacağını da sözlerine ekledi.
9
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Eleştiriye açık biriyim
Ece Erken önceki gün Zorlu AVM’deydi. YouTube’da kendi programını hazırlayan Erken, “Şu sıralar sürecin çok başındayız. Aldığım tepkiler ve geri dönüşler açıkçası beni çok mutlu ediyor. Elbette eleştiriler de oluyor. Hakaret içermediği ve yapıcı olduğu sürece her zaman eleştiriye açık biriyim. Şu anda keyifli bir süreç yaşıyorum” dedi.
10
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Evde görünmez kaza
Banu Zorlu önceki akşam Nişantaşı’ndaki Amerikan Hastanesi’nden çıkarken görüntülendi. Zorlu, evde kaza atlattığını söyledi: “Görünmez bir kaza yaşadım. Hafta sonu mutfakta yemek yaparken elimi bıçakla kestim. Her yer kan oldu. Tam dokuz dikiş attılar. Her gün pansumana geliyorum.” Zorlu ayrıca başrolünde Pelin Karahan’ın yer aldığı ve yapımcılığını üstlendiği ilk filmi “Dalgalar ve İzler”in montajıyla uğraştığını söyledi. (Sayit DURMAZ)