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Hürriyet
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Televizyon
Haber Giriş: 20 Aralık 2020 - 15:34 | 

Exxen yapımlarını afişle duyurdu!

Exxen platformunda yayınlanacak dizi ve programların resmi duyuruları yapılmaya başlandı. Şeref Bey ve Gibi dizileri ile Hasan Can Kaya ve Tolga Çevik'in stand up programları, afişleriyle duyuruldu.

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Acun Medya ve TV8'in patronu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu yeni dijital platform Exxen, 1 Ocak 2021'de yayın hayatına başlayacak. Platformda yer alacak yapımların resmi duyuruları afişleriyle yapılmaya başlandı.

2ŞEREF BEY
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ŞEREF BEY

Merakla beklenen 'Şeref Bey' dizisinin afişi paylaşıldı.Şeref Bey dizisinin kadrosunda; Haluk Bilginer, Songül Öden, Devrim Yakut, Şükran Ovalı, Ertan Saban, Serhat Kılıç, Ahmet Rıfat Şungar gibi isimler yer alıyor.

3KONUŞANLAR
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KONUŞANLAR

Hasan Can Kaya’nın hazırlayıp sunduğu, 'Konuşanlar' programı  1 Ocak'tan itibaren EXXEN'de.

4TOLGSHOW
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TOLGSHOW

TolgshowTolga Çevik'in sevilen gösterisi Tolgshow, filtresiz olarak EXXEN’de!

5GİBİ
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GİBİ

Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç, komik skeçlerden oluşan 'Gibi' dizisiyle 01.01.21’de EXXEN‘de!

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