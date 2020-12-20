Exxen yapımlarını afişle duyurdu!

Exxen platformunda yayınlanacak dizi ve programların resmi duyuruları yapılmaya başlandı. Şeref Bey ve Gibi dizileri ile Hasan Can Kaya ve Tolga Çevik'in stand up programları, afişleriyle duyuruldu.
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1
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Acun Medya ve TV8'in patronu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu yeni dijital platform Exxen, 1 Ocak 2021'de yayın hayatına başlayacak. Platformda yer alacak yapımların resmi duyuruları afişleriyle yapılmaya başlandı.
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ŞEREF BEY
Merakla beklenen 'Şeref Bey' dizisinin afişi paylaşıldı.Şeref Bey dizisinin kadrosunda; Haluk Bilginer, Songül Öden, Devrim Yakut, Şükran Ovalı, Ertan Saban, Serhat Kılıç, Ahmet Rıfat Şungar gibi isimler yer alıyor.
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KONUŞANLAR
Hasan Can Kaya’nın hazırlayıp sunduğu, 'Konuşanlar' programı 1 Ocak'tan itibaren EXXEN'de.
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TOLGSHOW
TolgshowTolga Çevik'in sevilen gösterisi Tolgshow, filtresiz olarak EXXEN’de!