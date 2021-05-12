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Televizyon
Haber Giriş: 12 Mayıs 2021 - 13:28 | 

Exxen bayramda ücretsiz mi? Acun Ilıcalı duyurdu

Ocak 2021'de yayına başlayan dijital platform Exxen, Ramazan Bayramı için sürpriz bir karar aldı. Exxen, bayram tatilinde ücretsiz olarak hizmet verecek. Hizmetten yararlanmak için platforma üye olmak gerekiyor. Exxen, kullanıcılarına Konuşanlar, Tolgshow Filtresiz, Sihirli Annem, Hükümsüz ve Survivor içerikleri gibi yapımlar sunuyor.

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Exxen bir süreliğine ücretsiz olacağını duyurdu. Türkiye’de ya da yurt dışında yaşayanlar fark etmeksizin Exxen; 12, 13, 14, 15 Mayıs günleri yani Ramazan Bayramı süresince ücretsiz izlenebilecek.

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Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Acun Ilıcalı, dijital içerik platformunun 12, 13, 14, 15 Mayıs günleri arasında ücretsiz olacağını söyledi. Survivor'da da açıklama yapan Ilıcalı "Ramazan Bayramı süresince herkes ücretsiz izlenebilecek" dedi.

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Exxen, bayram tatilinde ücretsiz olarak hizmet verecek. Hizmetten yararlanmak için platforma üye olmak gerekiyor.

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