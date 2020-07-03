Exatlon Challenge Türkiye 2020 beyaz ve siyah takım yarışmacıları kimdir?

Exatlon Chalenge Türkiye yarışmacıları arasında pek çok gencin yakından tanıdığı, yüz binlerce takipçi ve aboneye sahip olan birçok isim yer alıyor. Televizyon ekranlarından da tanınan Hayrettin ve Oğuzhan Uğur gibi isimlerin de yer aldığı Exatlon Challenge Türkiye yarışmacıları siyah ve beyaz takım olmak üzere iki bölüme ayrılıyor. İşte, Exatlon Challenge Türkiye oyuncuları ve detaylı bilgiler