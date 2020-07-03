Exatlon Challenge Türkiye 2020 beyaz ve siyah takım yarışmacıları kimdir?
Exatlon Challenge Türkiye yarışmacıları, programının ekranlara gelmesiyle birlikte siyah takımı ve beyaz takımı oluşturan yarışmacıların kim olduğunu gündemde yer almaya başladı. Exatlon Challenge Türkiye 2020 yarışmacıları Influencer olarak nitelendirilen abone sayısı fazla olan kitleyi tercih eden Acun Ilıcalı, ilk sezonu Netflix platformu aracılığıyla yayınladı. Peki, Exatlon Challenge Türkiye 2020 beyaz ve siyah takım yarışmacıları kimdir? İşte, her iki takım yarışmacıları hakkında merak edilen detaylı bilgiler
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Exatlon Chalenge Türkiye yarışmacıları arasında pek çok gencin yakından tanıdığı, yüz binlerce takipçi ve aboneye sahip olan birçok isim yer alıyor. Televizyon ekranlarından da tanınan Hayrettin ve Oğuzhan Uğur gibi isimlerin de yer aldığı Exatlon Challenge Türkiye yarışmacıları siyah ve beyaz takım olmak üzere iki bölüme ayrılıyor. İşte, Exatlon Challenge Türkiye oyuncuları ve detaylı bilgiler
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Exatlon Challenge Türkiye Sunucusu Orkun Işıtmak kimdir?
Orkun Işıtmak’ın 6,87 MN aboneli bir Youtube kanalı vardır. Kanalını 2010'da açan ve 9 senede yaklaşık 7MN aboneye ulaşan Orkun Işıtmak kanalında genellikle eğlence ve vlog içeriklerine yer verir. Orkun Işıtmak, 45. Altın Kelebek Ödüllerinde en iyi YouTuber/Instagrammer ödülünün sahibi olmuştur. Ayrıca 2018 yılında ‘İyi Oyun’ adlı bir filmde rol almıştır. Youtube kanalı 1.667.196.267 görüntülenmeye sahip olan Orkun Işıtmak’ın Instagram’da 2,6 MN takipçisi ve gönderi başına ortalama 200K beğenisi bulunmaktadır.
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Exatlon Challenge Türkiye Face-Off Sunucusu Oğuzhan Uğur kimdir?
Oğuzhan Uğur internet televizyonu olarak adlandırdığı kanalında çeşitli konularda içerikler üretmektedir. 2.04M abonesi bulunan kanalı BlaBla TV’nin 152.159.522 görüntülenme sayısı vardır. Instagram’da 2,3 MN takipçisi bulunan Oğuzhan Uğur’un gönderileri ortalama olarak 300K beğeni almaktadır.
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SİYAH TAKIM-Buğra Kazancı kimdir?
Youtube’da oyun içerikleri bulunan MineCraft Evi kanalının 2,08MN abonesi ve 642.577.444 görüntülenme sayısı bulunmaktadır. Instagram’da ise 323K takipçiye ve gönderi başına ortalama 20K beğeniye sahiptir. Ayrıca Buğra’nın MineCraft Evi isminde 18K takipçi ve 202.592 görüntülenmeye sahip bir Twitch hesabı da vardır.
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SİYAH TAKIM-Dilan Ay kimdir?
Youtube kanalında 38,5K abone ve 2.098.542 görüntülenme sayısına sahip olan Dilan Ay özellikle vlog içerikleri paylaşan bir Youtuber’dır. Instagram’da ise 31K takipçiye ve gönderi başına ortalama 3K beğeniye sahiptir.
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SİYAH TAKIM-Hayrettin kimdir?
Televizyon geçmişi bulunan ve 6 yıl önce Youtube’da eğlence içerikleri üretmeye başlayan Hayrettin’in 1,97MN abonesi ve 317.897.443 görüntülenme sayısı bulunmaktadır. Instagram’da ise 648K takipçiye ve gönderi başına ortalama 50K beğeniye sahiptir.
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SİYAH TAKIM-Ağır Sağlam kimdir?
Youtube kanalında vücut geliştirme içerikleri yayınlayan Ağır Sağlam’ın 448K abonesi bulunmaktadır. 2014 yılında açtığı kanalının 61.343.324 görüntülenme sayısı bulunmaktadır. Profesyonel olarak diyet ve antrenman koçluğu yapan Ağır Sağlam'ın Instagram’da 83K takipçisi bulunmaktadır.
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SİYAH TAKIM-Öykü Berkan kimdir?
Youtube kanalında vlog ve makyaj içerikleri üreten Öykü Berkan’ın 182K abonesi ve 8.330.235 görüntülenme sayısı bulunmaktadır. Instagram’da ise 722K takipçiye ve gönderi başına ortalama 200K beğeniye sahiptir.
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SİYAH TAKIM-Zeynep Aleyna Şen kimdir?
Youtube kanalında makyaj ve vlog içerikleri üreten Zeynep Aleyna Şen’in 25,5K abonesi ve 667.536 görüntülenme sayısı bulunmaktadır. Instagram’da ise 165K takipçiye ve gönderi başına ortalama 20K beğeniye sahiptir.
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SİYAH TAKIM-Yağmur Karabal kimdir?
Instagram sayesinde tanınan Yağmur Karabal Youtube kanalını yeni açmıştır. Henüz 140 abonesi ve 3.889 görüntülenme sayısı bulunmaktadır. Instagram’da ise 137K takipçiye ve gönderi başına ortalama 15K beğeniye sahiptir.
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SİYAH TAKIM-Uras Benlioğlu kimdir?
Youtube kanalında inceleme/eğlence içerikleri üreten Uras Benlioğlu’nun 2,58 MN abonesi ve 632.765.632 görüntülenme sayısı bulunmaktadır. Instagram’da ise 565K takipçiye ve gönderi başına ortalama 50K beğeniye sahiptir.
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BEYAZ TAKIM-Barış Erdoğan kimdir?
Youtube kanalında performans/aksiyon videoları üreten Barış Erdoğan’ın 228K abonesi ve 40.392.756 görüntülenme sayısı bulunmaktadır. Türkiye Parkur Şampiyonluğu ve Ninja Warrior’da birinciliği olan Barış Instagram’da ise 26,6K takipçiye ve gönderi başına ortalama 2K beğeniye sahiptir.
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BEYAZ TAKIM-Dilara Aydın kimdir?
Youtube kanalında vlog ve güzellik içerikleri üreten Dilara Aydın’ın 4.370K abonesi ve 65.700 görüntülenme sayısı bulunmaktadır. Instagram’da ise 132K takipçiye ve gönderi başına ortalama 10K beğeniye sahiptir.
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BEYAZ TAKIM- Doğan Kabak kimdir?
Youtube kanalında otomobiller ile ilgili içerik üreten Doğan Kabak’ın 1.06 MN abonesi ve 158.544.139 görüntülenme sayısı bulunmaktadır. Instagram’da ise 355K takipçiye ve gönderi başına ortalama 50K beğeniye sahiptir.
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BEYAZ TAKIM- Buse Plan kimdir?
Youtube kanalında gezi ve vlog içerikleri üreten Buse Plan’ın 39K abonesi ve 2.939.196 görüntülenme sayısı bulunmaktadır. Instagram’da ise 150K takipçiye ve gönderi başına ortalama 5K beğeniye sahiptir.
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BEYAZ TAKIM- Elanur Pat kimdir?
Twitch yayıncısı (elanur) olan Elanur Pat’ın Twitch üzerinde 221K takipçisi ve 1.525.690 görüntülenme sayısı bulunmaktadır. Youtube kanalında 188K abonesi ve 15.624.243 görüntülenmesi vardır. Instagram’da ise 690K takipçiye ve gönderi başına ortalama 300K beğeniye sahiptir.
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BEYAZ TAKIM-Lemur kimdir?
Youtube kanalında eğlence içerikleri üreten Lemur’un (Mendebur Lemur) 1MN abonesi ve 151.273.248 görüntülenme sayısı bulunmaktadır. Twitch hesabında 14,725K takipçisi ve 67,824K görüntülenmesi vardır. Instagram’da ise 187K takipçiye ve gönderi başına ortalama 50K beğeniye sahiptir.
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BEYAZ TAKIM-Furkan Yamankimdir?
Youtube kanalında eğlence içerikleri üreten Furkan Yaman’ın 3.29 MN abonesi ve 795.249.748 görüntülenme sayısı bulunmaktadır. Instagram’da ise 1MN takipçiye ve gönderi başına ortalama 150K beğeniye sahiptir.
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BEYAZ TAKIM-Gözde Demiral (Miafitz)kimdir?
Twitch yayıncısı (MiaFitz) Gözde Demiral’ın Twitch üzerinde 373K takipçisi ve 5.831.391 görüntülenme sayısı bulunmaktadır. Youtube kanalında 24,1 abonesi ve 390.531 görüntülenmesi vardır. Instagram’da ise 349K takipçiye ve gönderi başına ortalama 150K beğeniye sahiptir.