Evvabin namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? Evvabin namazında hangi dualar okunur?
Evvabin namazı kılınışı, Ramazan ayının son günlerine doğru araştırılmaya başlandı. Akşam namazından sonra veya kuşluk vaktinde kılınan nâfile namazlardan olan evvabin namazı , tek selamla kılınabileceği gibi ikişer rekat halinde üç selamla da kılınabilir. Evvabin namazında okunacak dualar ve sureler evvabin namazını kılacak olanlar tarafından araştırılıyor. Peki, Diyanet bilgisine göre evvabin namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? Evvabin namazında okunacak dualar nelerdir? İşte, evvabin namazı kılınış anlatımı ve konuyla ilgili detaylar.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Evvabin namazı nasıl kılınır? sorusu çok sayıda vatandaş tarafından sorgulanıyor. Bilgilerini tazelemek adına evvabin namazı kılınışını öğrenmel isteyen çok sayıda kişi Diyanet'in bu konudaki bilgilerinden faydalanacak. Peki, evvabin namazında hangi dualar okunur? İşte, Evvabin namazı kılınış anlatımı.
2
Abone Ol
EVVABİN NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?
‘Evvâbîn’, tövbe edip Allah’a sığınanlar ve ona yönelenler anlamına gelir. Hz. Peygamber (s.a.s.), evvâbîn namazının vaktinin kuşluk vakti olduğunu bildirmiştir. (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 143, 144; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, 366, 367, 372; Dârimî, Salât, 153). Bunun yanı sıra akşam namazından sonra kılınan nafile namaz (Taberânî, el-Mu‘cemü’l-evsat, I, 250; VII, 191) için de, “Evvâbîn namazı” tabiri kullanılmıştır. Hatta fıkıh geleneğinde ve halk arasında bu kullanım daha yaygındır.
3
Abone Ol
NASIL KILINIR?
Senetleri bakımından zayıf olmakla birlikte Resûl-i Ekrem’den (s.a.s.) nakledilen “Kim akşam namazından sonra kötü söz söylemeksizin altı rekât namaz kılarsa, bu kendisi için on iki senelik ibadete denk tutulur” (Tirmizî, Salât, 209; İbn Mâce, İkame, 185) rivayeti de bazı âlimlerce evvâbîn namazı ile irtibatlandırılmıştır. Ayrıca Hz. Peygamberin kendisinin de akşam namazından sonra altı rekât namaz kıldığı rivayet edilmiştir (Bkz. Şevkânî, Neylü’l-evtâr, III, 525).
4
Abone Ol
Altı rekâtlık bir namaz olan evvâbîn namazı, tek selamla kılınabileceği gibi ikişer rekat halinde üç selamla da kılınabilir (Şürünbülâlî, Merâkı’l-felâh, I, 148).